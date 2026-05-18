«Πάγος» στο πυρηνικό πρόγραμμα αντί για διάλυση και σταδιακό άνοιγμα Ορμούζ στη νέα πρόταση του Ιράν – «Ναι» ΗΠΑ στην άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Το Ιράν πρότεινε ένα νέο σχέδιο που στοχεύει σε μια παρατεταμένη και σταδιακή εκεχειρία. Η πρόταση περιλαμβάνει το σταδιακό και ασφαλές άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Το Ιράν φέρεται να συμφώνησε σε ένα μακροπρόθεσμο «πάγωμα» του πυρηνικού του προγράμματος αντί για την πλήρη διάλυση. Επιπλέον, το Ιράν είναι πρόθυμο να μεταφέρει εμπλουτισμένο ουράνιο στη Ρωσία χωρίς όρους, αντί για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Ιράν φέρεται να συμφώνησε σε μακροπρόθεσμο πάγωμα των πυρηνικών του όπλων αντί για πλήρη διάλυση και επιδιώκει οικονομικές παραχωρήσεις αντί για αποζημιώσεις, σύμφωνα με διαρροές λεπτομερειών της αναθεωρημένης ιρανικής πρότασης που περιήλθαν στην κατοχή του το Saudi Al-Arabiya.

Μια πηγή κοντά στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε στο Tasnim ότι, σε αντίθεση με τα προηγούμενα κείμενά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδεχτεί στη νέα τους πρόταση να άρουν τις κυρώσεις πετρελαίου του Ιράν κατά τη διάρκεια της περιόδου διαπραγμάτευσης.

Η πηγή εξήγησε ότι η άρση των κυρώσεων θα είναι προσωρινή.

Το Ιράν επιμένει ότι η άρση όλων των κυρώσεων κατά της χώρας πρέπει να αποτελεί μέρος των δεσμεύσεων των ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, έχουν προτείνει την άρση των κυρώσεων του OFAC (Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων) μέχρι να επιτευχθεί τελική συμφωνία.

