search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 16:47
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.05.2026 16:40

«Πάγος» στο πυρηνικό πρόγραμμα αντί για διάλυση και σταδιακό άνοιγμα Ορμούζ στη νέα πρόταση του Ιράν – «Ναι» ΗΠΑ στην άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

18.05.2026 16:40
IRAN NEW

Το Ιράν πρότεινε ένα νέο σχέδιο που στοχεύει σε μια παρατεταμένη και σταδιακή εκεχειρία. Η πρόταση περιλαμβάνει το σταδιακό και ασφαλές άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Το Ιράν φέρεται να συμφώνησε σε ένα μακροπρόθεσμο «πάγωμα» του πυρηνικού του προγράμματος αντί για την πλήρη διάλυση. Επιπλέον, το Ιράν είναι πρόθυμο να μεταφέρει εμπλουτισμένο ουράνιο στη Ρωσία χωρίς όρους, αντί για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Ιράν φέρεται να συμφώνησε σε μακροπρόθεσμο πάγωμα των πυρηνικών του όπλων αντί για πλήρη διάλυση και επιδιώκει οικονομικές παραχωρήσεις αντί για αποζημιώσεις, σύμφωνα με διαρροές λεπτομερειών της αναθεωρημένης ιρανικής πρότασης που περιήλθαν στην κατοχή του το Saudi Al-Arabiya.

Μια πηγή κοντά στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε στο Tasnim ότι, σε αντίθεση με τα προηγούμενα κείμενά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδεχτεί στη νέα τους πρόταση να άρουν τις κυρώσεις πετρελαίου του Ιράν κατά τη διάρκεια της περιόδου διαπραγμάτευσης.

Η πηγή εξήγησε ότι η άρση των κυρώσεων θα είναι προσωρινή.

Το Ιράν επιμένει ότι η άρση όλων των κυρώσεων κατά της χώρας πρέπει να αποτελεί μέρος των δεσμεύσεων των ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, έχουν προτείνει την άρση των κυρώσεων του OFAC (Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων) μέχρι να επιτευχθεί τελική συμφωνία.

Διαβάστε επίσης:

Global Sumud Flotilla: Έλληνας ανάμεσα στους απαχθέντες από το Ισραήλ – Το δραματικό μήνυμα, «η ζωή μου βρίσκεται σε κίνδυνο»

Έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο το Ιράν – Νέος φορέας για τη διαχείριση του στενού του Ορμούζ και εναλλακτική στα σενάρια επιβολής διοδίων

SOS του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας: Τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται πολύ γρήγορα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
advert
ADVERTORIAL

Όταν η πόλη γίνεται η «τάξη»: Ημερίδα για τα 10 χρόνια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»

IRAN NEW
ΚΟΣΜΟΣ

«Πάγος» στο πυρηνικό πρόγραμμα αντί για διάλυση και σταδιακό άνοιγμα Ορμούζ στη νέα πρόταση του Ιράν – «Ναι» ΗΠΑ στην άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

xristakopoulos-123-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο διαγωνισμός ατάκας για τα σκάνδαλα δεν ωφελεί ούτε τον Τσίπρα ούτε τον Ανδρουλάκη

akylas_1805_1920-1080_new
MEDIA

ΕΡΤ: Ανανέωσε το ραντεβού με το «Πρωίαν σε είδον» ο Akylas

MARINAKIS_BRF_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα περί ρωσικού δακτύλου από Άδωνι για Καρυστιανού δείχνει να συμμερίζεται και ο Μαρινάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
israel-tragoudistis-eurovision
MEDIA

Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kafsima_pratirio_0303_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταθερά πάνω από 2 € η βενζίνη, νέες αυξήσεις από Τρίτη: Μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, επαρκής η χώρα προς το παρόν

ikonomakou-tserela1-new
LIFESTYLE

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στην Πλάκα

gynaika-vrizei
ΕΛΛΑΔΑ

Το video της ντροπής: Σάλος με γυναίκα που «μπλόκαρε» τρίκυκλο με αλλοδαπό γιατί πήρε τα... «κεφαλάρια» από τα σκουπίδια (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 16:47
advert
ADVERTORIAL

Όταν η πόλη γίνεται η «τάξη»: Ημερίδα για τα 10 χρόνια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»

IRAN NEW
ΚΟΣΜΟΣ

«Πάγος» στο πυρηνικό πρόγραμμα αντί για διάλυση και σταδιακό άνοιγμα Ορμούζ στη νέα πρόταση του Ιράν – «Ναι» ΗΠΑ στην άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

xristakopoulos-123-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο διαγωνισμός ατάκας για τα σκάνδαλα δεν ωφελεί ούτε τον Τσίπρα ούτε τον Ανδρουλάκη

1 / 3