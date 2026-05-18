Στην εκδήλωση του Unmute Now ο Αλέξης Τσίπρας (Photos/Video)

Το δεύτερο event Unmute now, που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Τσίπρα και συσπειρώνει νέους που ακολουθούν το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, πραγματοποιείται στον χώρο Klakaz (πρώην 6dogs, στην οδό Αβραμιώτου 6-8, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας).

Την εκδήλωση συντονίζει η youtuber, και ραδιοφωνική παραγωγός Zoe Pre, ενώ το «παρών» δίνει και ο Αλέξης Τσίπρας.

Η προηγούμενη αντίστοιχη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη είχε πραγματοποιηθεί στις 27 Απριλίου και είχε κριθεί επιτυχημένη, δίνοντας την ιδέα για ένα νέο event στην Αθήνα.

Η αποψινή εκδήλωση, με σύνθημα «Έχουμε φωνή και θέλουμε να ακουστεί» διοργανώνεται από ομάδα νέων, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν ή έχουν σπουδάσει σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κι ακόμα, φοιτητές και σπουδαστές που εργάζονται για μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες επιβίωσης, ή νέοι που έχουν κάνει ήδη τα πρώτα τους βήματα προς την επαγγελματική αποκατάσταση και άλλοι που προσπαθούν να ανοίξουν τον δικό τους επαγγελματικό δρόμο. Το κοινό τους στοιχείο είναι ότι όλοι έχουν έρθει αντιμέτωποι με τα μεγάλα προβλήματα στην Ελλάδα του 2026.

Στην εκδήλωση, σύμφωνα με τους διοργανωτές, θα μιλήσουν 15 νέοι και νέες «από διαφορετικούς χώρους, από διαφορετικές οπτικές γωνίες, με καταγωγή από πολλές γωνιές της χώρας, από διαφορετικές καταβολές ο καθένας αλλά με μια κοινή πρόθεση: Να μοιραστούν αυτό που βιώνουν καθημερινά και να ανοίξουν την συζήτηση για το αύριο που τους αφορά, που μας αφορά όλους».

«Unmute now σημαίνει συζητώ και διεκδικώ»

Τι είναι όμως το εν λόγω event; Νέοι που συμμετέχουν από κοντά ή απομακρυσμένα εξηγούν γιατί συμμετέχουν:

Δημήτρης Μοτζάκης, φοιτητής της ΑΣΟΕΕ, μέλος της αρχικής παρέας που διοργανώνει το event της Αθήνας: «Στεγαστικό, εργασιακή επισφάλεια, κοινωνική ανασφάλεια, brain drain, παιδεία, περιβάλλον. Δεν θέλουμε να αφήσουμε το αύριο στην τύχη του, θέλουμε να το φέρνουμε στα μέτρα της δικής μας γενιάς. Για αυτό θέλουμε να καθίσουμε όλοι μαζί να συζητήσουμε να προβληματιστούμε και να διαμορφώσουμε μαζί το κοινό μας μέλλον».

Γιώργος Μπαλατσούκας, Δικηγόρος: «Unmute σημαίνει σπάμε την σιωπή μας. Unmute now σημαίνει συζητώ αλλά και διεκδικώ. Μας αρέσει να μαζευόμαστε με ανθρώπους που σκέφτονται, που νοιάζονται, που θέλουν να μιλήσουν για αυτά που μας αφορούν όλους. Γιατί οι καλύτερες συζητήσεις γίνονται όταν οι φωνές είναι αληθινές και η διάθεση ειλικρινής και ουσιαστική. Η νέα γενιά σπάει τη σιωπή».

Έλτον Λαδιμάι, οικονομολόγος: «Πίσω από τους ψυχρούς δείκτες της ακρίβειας και τα απρόσιτα ενοίκια της στεγαστικής κρίσης, κρύβεται μια ολόκληρη γενιά που παλεύει καθημερινά για το αυτονόητο. Για πάρα πολύ καιρό, οι νέοι κατηγορήθηκαν για “απάθεια” και “εφησυχασμό”. Η αλήθεια όμως είναι τελείως διαφορετική, δεν ήμασταν ποτέ απαθείς, απλώς ήμασταν στο mute. Το unmute now είναι η δική μας απάντηση».

Δημήτρης Μελισσόπουλος, φοιτητής, διδάσκει παράλληλα στο κοινωνικό φροντιστήριο του Ταύρου και στο αλληλέγγυο φροντιστήριο Μεσοποταμίας Μοσχάτου: «μέρα με τη μέρα η κοινωνία βρίσκει όλο και περισσότερα αδιέξοδα και καμία λύση. Τα κύρια προβλήματα της ίδιας και των νέων άπτονται του βασικού ζητήματος της παιδείας. Είναι καιρός να γνωστοποιήσουμε ακριβώς με ρεαλισμό τα προβλήματα που μας ταλανίζουν και να προτείνουμε κάποιες προτάσεις».

Φώτης Ζωγλοπίτης, τοπογράφος από την Λαμία: «Συμμετέχω στο Unmute now γιατί θεωρώ ότι έχει έρθει η ώρα η νέα γενιά να βγει μπροστά, να μιλήσει για τα προβλήματα της, τις ανάγκες της και να διεκδικήσει το αυτονόητο. Σε ένα κόσμο που αλλάζει δραματικά δεν μπορεί παρά να οργανώσουμε τη δράση μας και να μην μείνουμε στο περιθώριο. Καμία αλλαγή δεν θα επιτευχθεί για εμάς, χωρίς εμάς».

«Μας αφορά όλους»

Πέρα από τους δεκάδες νέους που θα βρεθούν δια ζώσης στην εκδήλωση υπάρχουν και άλλοι νέοι που στηρίζουν την προσπάθεια και συμπαραστέκονται στην προσπάθεια του Unmute.

O Κώστας Κοτσακάς που σπουδάζει με Erasmus στην Λισαβώνα υπογραμμίζει ότι στηρίζει το Unmute now «για να αλλάξει ο φόβος πλευρά. Για να δώσουμε όλοι μαζί φωνή στη νέα γενιά. Σας προσκαλούμε όλες και όλους να συνδιαμορφωσουμε το όραμα για τις ζωές μας. Unmute now για τους νέους ,τους εργαζόμενους, τη κοινωνία που ασφυκτιά, γιατι δεν έχουν ταβάνι τα όνειρα μας».

Η Αννα Μαρία Μαυρωνά, στηρίζει το Unmute μολονότι δε θα βρίσκεται στην Αθήνα καθώς όπως εξηγεί: «θα βρίσκομαι στην δουλειά. Όχι επειδή το επέλεξα αλλά επειδή όπως χιλιάδες νέοι άνθρωποι, προσπαθώ να συνδυάσω σπουδές και εργασία για να μπορώ απλώς να τα βγάλω πέρα. Ζούμε σε μια πραγματικότητα όπου οι νέοι καλούνται να σπουδάσουν για ένα καλύτερο μέλλον ενώ ταυτόχρονα δουλεύουν ατελείωτες ώρες με χαμηλούς μισθούς, εξαντλητικά ωράρια και ελάχιστο προσωπικό χρόνο. Πολλοί από εμάς πηγαίνουμε από την σχολή κατευθείαν στην δουλειά και μετά σπίτι για διάβασμα , χωρίς ξεκούραση, χωρίς ουσιαστική στήριξη, χωρίς την πολυτέλεια να συμμετέχουμε ισότιμα σε δράσεις, συνέδρια ή ευκαιρίες που θα έπρεπε να είναι προσβάσιμες σε όλους. Και κάπου εκεί γεννιέται μια μεγάλη κοινωνική αδικία: η φωνή των νέων συχνά δεν ακούγεται όχι γιατί δεν έχουμε άποψη, αλλά γιατί παλεύουμε καθημερινά για την επιβίωση».

Generation_unmute: «Δεν θέλουμε να είμαστε βουβοί»

Το Unmute now απευθύνεται και αφορά την γενιά της GenZ αλλά και τους Millenials. Όμως όπως εξηγεί ο Δημήτρης Μοτζάκης «ανεξαρτήτως σε ποια γενιά μας κατατάσσουν εμείς θέλουμε να είμαστε η generation_unmute. Μια γενιά που δεν θέλουμε να μείνουμε βουβοί».

