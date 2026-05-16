Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της άγριας συμπλοκής στο ποντιακό γλέντι – «Θα τον σκοτώσει!» (Video)

Σοκ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο από το επεισόδιο που ξέσπασε ανάμεσα σε 20 άτομα, σε ποντιακό γλέντι στη Νικόπολη Θεσσαλονίκης το βράδυ της Παρασκευής.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, τουλάχιστον 20 άτομα έχουν εμπλακεί στον καβγά, εκτοξεύοντας πλαστικές καρέκλες, τραπέζια και ό,τι άλλο βρουν μπροστά τους. Κάποια στιγμή μάλιστα, δε διστάζουν ακόμη και να «μοιράσουν» κλωτσιές και μπουνιές, με αποτέλεσμα το γλέντι μέσα σε δευτερόλεπτα να μετατραπεί σε «πεδίο μάχης».

«Θα τον σκοτώσει», ακούγονται να φωνάζουν νεαρά κορίτσια που διασκέδαζαν με τη παρέα τους μέχρι που άρχισε ο καβγάς.

Η μαρτυρία νεαρής που βρισκόταν στο γλέντι

«Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 12 το βράδυ, είδα άτομα να σηκώνουν καρέκλες και τραπέζια και να τα χτυπάνε σε κεφάλια άλλων. Ένας άνδρας πήρε γυάλινο μπουκάλι και το βάρεσε στο μάτι ενός άλλου και άρχισε να αιμορραγεί. Ένας άλλος ήταν μεθυσμένος και χτύπησε μια κοπέλα με μπουνιά, γι’αυτό και μπήκαν πολλά άτομα και άρχισαν να χτυπάνε αυτόν που έδωσε μπουνιά στην κοπέλα. Έπιαναν ο ένας το κεφάλι του άλλου και τα χτυπούσαν με τα γόνατά τους… ήταν σαν σφαγείο», αναφέρει νεαρή στο Thesspost.gr

Στο γλέντι βρίσκονταν μαθητές, μαθήτριες και οικογένειες με μικρά παιδιά που άρχισαν άρον – άρον να φεύγουν τη στιγμή της έντασης. «Είχε πολύ μικρά παιδιά, νέους και μεγάλους. Πρώτη φορά συμβαίνει περιστατικό τέτοιας έντασης σε ποντιακό γλέντι στην περιοχή μας», σημειώνει.

Σημειώνεται ότι ένας από τους τραυματίες, χτυπήθηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε δυο προσαγωγές, ενώ στη συνέχεια οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

