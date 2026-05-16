ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 15:19
Τέλος και επίσημα: Ο Λεβαντόφσκι ανακοίνωσε την αποχώρηση του από την Μπάρτσα – To «αντίο» στους φίλους του συλλόγου (Video)

Τίτλοι τέλους για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και την Μπαρτσελόνα. ‘Οπως ανακοίνωσε ο πολωνός, ο οποίος σκόραρε 119 γκολ σε 191 αγώνες και είναι ο 14ος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου, αποχωρεί από τη Βαρκελώνη μετά από τέσσερα χρόνια παρουσίας.

Η αποχώρηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ήταν γνωστή στο ποδοσφαιρικό κοινό εδώ και αρκετό καιρό, με τα ρεπορτάζ να αναφέρουν ότι ο 37χρονος στράικερ έχει ήδη ξεκινήσει να ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, έχοντας προτάσεις από ομάδες της Ιταλίας, όπως και από την Σαουδική Αραβία και το MLS. Σήμερα η είδηση επιβεβαιώθηκε, με την ανάρτηση της Μπάρτσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγάπη που έλαβα»

«Μετά από τέσσερα χρόνια γεμάτα προκλήσεις και σκληρή δουλειά, ήρθε η ώρα να προχωρήσω. Φεύγω με την αίσθηση ότι έχω ολοκληρώσει την αποστολή μου. Τέσσερις σεζόν, τρία πρωταθλήματα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγάπη που έλαβα από τους οπαδούς από τις πρώτες μου κιόλας μέρες. Η Καταλονία είναι ο τόπος μου στη γη.

Ευχαριστώ όλους όσους γνώρισα κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων υπέροχων χρόνων. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον Πρόεδρο Λαπόρτα που μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω το πιο απίστευτο κεφάλαιο της καριέρας μου. Η Μπάρτσα επέστρεψε εκεί που ανήκει. Η Μπάρτσα. Η Καταλονία», έγραψε ο Λεβαντόφσκι, ο οποίος κατέκτησε όλους τους εγχώριους τίτλους στην Ισπανία με τους Μπλαουγκράνα και έσπασε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

