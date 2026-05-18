ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 21:22
Θρίλερ στην Κάλυμνο: Χειροπέδες στον 44χρονο κυβερνήτη του σκάφους για τον θάνατο του 47χρονου – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας, 18/5, μετά τον εντοπισμό νεκρού 47χρονου στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Καλύμνου το βράδυ της Κυριακής, 17/5.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το βράδυ της Κυριακής το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας Συντονισμού και Διάσωσης ενημερώθηκε για πτώση ατόμου στη θάλασσα από αλιευτικό σκάφος. Αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Οι λιμενικοί εντόπισαν τον 47χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, σε σωσίβια κουλούρα, και τον ανέσυραν από τη θάλασσα. Στη συνέχεια διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Καλύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το αλιευτικό, με κυβερνήτη τον 44χρονο, μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Καλύμνου. Εκεί πραγματοποιήθηκε αυτοψία και λήψη βιολογικού υλικού, με τη συνδρομή του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών του Αστυνομικού Τμήματος Καλύμνου.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και ιστολογικών εξετάσεων από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου.

Είχαν συλληφθεί για ναρκωτικά πριν από λίγες ημέρες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τόσο ο 44χρονος που συνελήφθη, όσο και ο 47χρονος που έχασε τη ζωή του, είχαν κατά το πρόσφατο παρελθόν απασχολήσει τις Αρχές για άλλες υποθέσεις.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το kalymnos-news.gr, ο 47χρονος είχε συλληφθεί τις πρωινές ώρες της περασμένης Πέμπτης, 14/5, μαζί με τον 44χρονο κυβερνήτη του σκάφους και ακόμη ένα άτομο για παράβαση του Ν. 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς στην κατοχή τους είχαν βρεθεί χάπια και μικροποσότητα κάνναβης.

Για την υπόθεση είχε σχηματιστεί δικογραφία και, μετά τις απολογίες τους, οι τρεις συλληφθέντες είχαν αφεθεί ελεύθεροι.

