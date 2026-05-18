ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 19:10
18.05.2026 17:39

Θρίλερ στην Κάλυμνο: Νεκρός 47χρονος εντοπίστηκε σε σκάφος, κρατείται ο ιδιοκτήτης του

Νεκρός πλησίον αλιευτικού σκάφους στην Κάλυμνο εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου 2026 ένας 47χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με το kalymnos-news.gr, οι αρμόδιες αρχές του Λιμεναρχείου και του Αστυνομικού Τμήματος Καλύμνου διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι ο 47χρονος είχε συλληφθεί τις πρωινές ώρες της περασμένης Πέμπτης 14 Μαΐου 2026 μαζί με τον ιδιοκτήτη του σκάφους και ακόμη ένα άτομο για παράβαση του Ν. 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς στην κατοχή τους είχαν βρεθεί χάπια και μικροποσότητα κάνναβης. Για την υπόθεση είχε σχηματιστεί δικογραφία και, μετά τις απολογίες τους, οι τρεις συλληφθέντες είχαν αφεθεί ελεύθεροι.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται και έχει διαταχθεί η πραγματοποίηση νεκροψίας-νεκροτομής προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του 47χρονου, ενώ κρατείται ο ιδιοκτήτης του σκάφους.

