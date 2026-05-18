Κινητικότητα από τη ΝΕΑΡ προς Τσίπρα

Μεγάλες δυσκολίες συναντούν, κατά πως φαίνεται, όσοι Συριζαίοι θέλουν να πάνε στο νέο κόμμα Τσίπρα, καθώς οι συνεννοήσεις, ο τρόπος και ο χρόνος μίας «μεταπήδησης» σκοντάφτουν σε διάφορα προβλήματα – βλέπε διαγραφή Πολάκη, αντιδράσεις στελεχών στην αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, απροθυμία του ίδιου του πρώην πρωθυπουργού κλπ.
Αντιθέτως, δεν δείχνει να υπάρχει η ίδια δυσκολία με όσους είναι να πάνε από τη Νέα Αριστερά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
Γι’ αυτό και κυκλοφορούν ήδη πληροφορίες (μένει να επιβεβαιωθούν) ότι ο Αλέξης Χαρίτσης θα είναι υποψήφιος βουλευτής στη Δυτική Αθήνα, η Έφη Αχτσιόγλου στην Α’ Αθήνας και ο Νάσος Ηλιόπουλος στη Δυτική Αττική.
Περίπου δεδομένο θεωρούν πολλοί ότι με τον Τσίπρα θα κατέβουν και οι δύο μουσουλμάνοι βουλευτές που είχαν εκλεγεί το 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόσφατα αποχωρήσας από τη ΝΕΑΡ, Φερχάτ Οζγκιούρ (Κομοτηνή) και ο Ζεϊμπέκ Χουσεΐν (Ξάνθη).
Απομένει να κλείσουν οι υποθέσεις Φωτίου και Τζούφη – μάλλον θετικά -, αλλά και της Σίας Αναγνωστοπούλου.
Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος δεν θα είναι υποψήφιος κατά πάσα πιθανότητα, όπως και ο Θοδωρής Δρίτσας, που θα συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα πάντως.
Αυτά προς το παρόν…
