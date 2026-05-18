ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 14:12
Νέα αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα του Τσίπρα – Η Ελένη Αυλωνίτου αποχαιρετά την Κουμουνδούρου

Η Ελενη Αυλωνίτου ανακοίνωσε πως αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η πρώην βουλευτής ανακοίνωσε πως αποχωρεί από την παράταξη που υπηρετούσε για χρόνια, καθώς ετοιμάζεται να προσχωρήσει στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προκύπτει και από τα συμφραζόμενα. Ηταν παρούσα εξάλλου στην τελευταία εκδήλωσή του στο Χαλάνδρι.

«Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Από σήμερα δεν ανήκω πια στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στην Αριστερά και στο πεδίο των αγώνων για Δημοκρατία, εθνική κυριαρχία, κοινωνική χειραφέτηση και εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων, βρίσκομαι από τα φοιτητικά μου χρόνια.

Φυσικά,οι αγώνες μου αυτοί δεν σταματάνε με την σημερινή μου παραίτηση από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και από το ίδιο το κόμμα, που υπηρέτησα με αυταπάρνηση πάνω από τρεις δεκαετίες. Θα συνεχιστούν με τον ίδιο ενθουσιασμό της πρώτης νιότης μου γιατί νοιώθω ότι το οφείλω στα νέα παιδιά, που αφυκτιούν για τις συνθήκες ζωής που τους παραδίδουμε για να ζήσουν. Αναλαμβάνω το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί» ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες και όλους εσάς, που με τιμήσατε όλα αυτά τα χρόνια σε διάφορες θέσεις ευθύνης, τόσο μέσα στο κόμμα, όσο και μέσα στη κοινωνία. Θέλω να γνωρίζετε ότι έκανα πάντα ακόμα και περισσότερο από αυτά που μπορούσα για να σας υπηρετήσω, με γνώμονα τις δημοκρατικές μου αρχές και τη βαθιά μου αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μου, που διδάχθηκα από το σπίτι μου και τους δασκάλους μου.

Νέο ξεκίνημα λοιπόν νέοι αγώνες! Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα!»

