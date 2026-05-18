Η Βιολέτα Ίκαρη γιορτάζει την κυκλοφορία του βινυλίου «Σύννεφα Μπαλόνια», με τους Οδυσσέα Ιωάννου και Σταύρο Σιόλα

H αγαπημένη ερμηνεύτρια Βιολέτα Ίκαρη, γιορτάζει την κυκλοφορία του βινυλίου «Σύννεφα μπαλόνια».

«Στις 27 Μαΐου, μαζί με τον Σταύρο Σιόλα και τον Οδυσσέα Ιωάννου, σας περιμένουμε στη Γαλιάντρα για να παρουσιάσουμε ζωντανά το EP “Σύννεφα Μπαλόνια”, με αφορμή την κυκλοφορία του σε βινύλιο από το Ogdoo Group.

Ετοιμάζουμε μια βραδιά γιορτινή, γεμάτη τραγούδια από το EP, αλλά και άλλα από προηγούμενες συνεργασίες μας που αγαπήθηκαν και σημαίνουν κάτι ξεχωριστό για τον καθένα. Πάνω απ’ όλα, όμως, θέλουμε να στήσουμε μία γιορτή με πολλή μουσική και ανθρώπους που κάνουν τα τραγούδια να αποκτούν αληθινό νόημα κάθε φορά που τα τραγουδάμε μαζί.

Σας περιμένουμε με ελεύθερη είσοδο και καλοκαιρινή διάθεση για μια στιγμή που ελπίζουμε να θυμόμαστε καιρό».

Παίζουν οι μουσικοί:

Γιώργος Θεοδωρόπουλος: Πλήκτρα

Αγγέλικα Παπανικολάου: Ακορντεόν

Γιάννης Ταυλάς: Κιθάρες

Ηχοληψία: Κώστας Κυριακίδης

Info:

27 Μαΐου στις 20.30

Γαλιάντρα

Γιατράκου 4, Πλ. Αυδή

Είσοδος : Ελεύθερη

Διαβάστε επίσης:

«Hidari»: Ο Keanu Reeves «δανείζει» τη φωνή του στη stop-motion ταινία σαμουράι

Tim Roth και Timothy Spall μαζί στο νέο αστυνομικό θρίλερ «Murdering Michael Malloy»

Στη σκιά των Βράχων 2026: Αφιέρωμα στον Μίνω Βολανάκη – Όλο το πρόγραμμα του Φεστιβάλ