Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

06.11.2025 06:55

Podcast – Οδυσσέας Ιωάννου: «Γράφω τραγούδια μόνο επί παραγγελία»

06.11.2025 06:55
PODCAST IOANNOY SITE 06.11

Η μουσικοθεατρική παράσταση «ΜΑΡΙΚΑ με είπανε, ΜΑΡΙΚΑ με βγάλανε»  σε κείμενα Οδυσσέα Ιωάννου, μουσική σύνθεση & ενορχήστρωση του Γιώργου Ανδρέου, και σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΚΘΒΕ Αστέρη Πελτέκη, μετά από μία ιδιαίτερα επιτυχημένη διαδρομή στη Μονή Λαζαριστών του Κρατικού Βορείου Ελλάδος τον περασμένο χειμώνα, θα παρουσιαστεί και στην Αθήνα, από τις 10 Νοεμβρίου στο Embassy Theater Πατριάρχου Ιωακείμ 5, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, σε συμπαραγωγή με το ΚΘΒΕ, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. 

Ερμηνεύουν: η Γιώτα Νέγκα και η Κορίνα Λεγάκη. Αφηγήτρια η Νικολέτα Καρρά.

Με αυτή την αφορμή ο κορυφαίος στιχουργός μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφέρθηκε στο πώς του προτάθηκε να γράψει κείμενα και στίχους για την παράσταση και τον τρόπο που το έκανε. Όπως χαρακτηριστικά είπε, η παράσταση αυτή είναι μια τρομερή αυθαιρεσία την οποία έκανε κατά τη συγγραφή των κειμένων, προκειμένου να αποδώσει το πνεύμα που ήθελε τόσο ίδιος όσο και ο εμπνευστής Γιώργος Ανδρέου.

Οι δύο σημαντικές γυναικείες μορφές – οι δύο θρυλικές Μαρίκες του ρεμπέτικου τραγουδιού – η Μαρίκα  Παπαγκίκα και η Μαρίκα Νίνου, θα συναντηθούν  στο Embassy Theater στην Αθήνα, για να διηγηθούν, να ερμηνεύσουν και να δώσουν ζωή σε γεγονότα που έζησαν και σε άλλα, που δεν έζησαν αλλά που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί εκείνες τις αγρίως ρομαντικές εποχές, που όλα ήταν πιθανά. 

