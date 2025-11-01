Podcast – Λένα Παπαληγούρα: «Το θύμα βιασμού βιάζεται ξανά στο δικαστήριο»

Η παράσταση της χρονιάς επιστρέφει. Το συγκλονιστικό «Prima Facie» της διακεκριμένης νομικού Σούζι Μίλερ, που άλλαξε παγκοσμίως τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης αντιμετωπίζει τη σεξουαλική κακοποίηση, παρουσιάστηκε πρώτη φορά στη χώρα μας σε σκηνοθεσία Γιώργου Οικονόμου με την ανεπανάληπτη ερμηνεία της Λένας Παπαληγούρα, γνωρίζοντας σαρωτική επιτυχία.

Η sold out παράσταση που υμνήθηκε όσο καμία άλλη την περσινή σεζόν από κοινό και κριτικούς, έρχεται για 2η χρονιά, από τις 3 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 μμ στο Θέατρο Πορεία.

Με αυτή την αφορμή η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr. σχετικά με την υπόθεση της παράστασης.

Η Tessa είναι μια νέα και λαμπρή δικηγόρος, εθισμένη στη νίκη. Έχει σφυρηλατήσει όλη την καριέρα της με απόλυτη αποφασιστικότητα, φροντίζοντας να ξεπεράσει την καταγωγή της από την εργατική τάξη για να μπορέσει να φτάσει στην κορυφή του παιχνιδιού. Και τα καταφέρνει.

Ένα βράδυ, ένα ραντεβού με έναν συνάδελφό της πάει τρομερά στραβά. Και η απρόσμενη τροπή των γεγονότων μετατοπίζει την ηρωίδα στην άλλη πλευρά του μαρτυρίου.

Η ανερχόμενη δικηγόρος βρίσκεται ξαφνικά ανυπεράσπιστη μετά από σεξουαλική κακοποίηση. Και διαπιστώνει, για πρώτη φορά, ότι οι κανόνες του παιχνιδιού, που και η ίδια κατά καιρούς χρησιμοποίησε, τώρα μπορεί να μην την προστατεύσουν.

Επίσης αναφέρθηκε και στην προσωπική εμπειρία με την επαφή της με αυτό το κείμενο.

