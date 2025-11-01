search
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

01.11.2025 07:16

Podcast – Λένα Παπαληγούρα: «Το θύμα βιασμού βιάζεται ξανά στο δικαστήριο»

01.11.2025 07:16
PODCAST PAPALIGOYRA SITE 01.11

Η παράσταση της χρονιάς επιστρέφει. Το συγκλονιστικό «Prima Facie» της διακεκριμένης νομικού Σούζι Μίλερ, που άλλαξε παγκοσμίως τον τρόπο  με τον οποίο το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης αντιμετωπίζει τη σεξουαλική κακοποίηση, παρουσιάστηκε πρώτη φορά στη χώρα μας σε σκηνοθεσία Γιώργου Οικονόμου με την ανεπανάληπτη ερμηνεία της Λένας Παπαληγούρα, γνωρίζοντας σαρωτική επιτυχία.

Η sold out παράσταση που υμνήθηκε όσο καμία άλλη την περσινή σεζόν από κοινό και κριτικούς, έρχεται για 2η χρονιά, από τις 3 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 μμ στο Θέατρο Πορεία.

Με αυτή την αφορμή η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr. σχετικά με την υπόθεση της παράστασης.

Η Tessa είναι μια νέα και λαμπρή δικηγόρος, εθισμένη στη νίκη. Έχει σφυρηλατήσει όλη την καριέρα της με απόλυτη αποφασιστικότητα, φροντίζοντας να ξεπεράσει την καταγωγή της από την εργατική τάξη για να μπορέσει να φτάσει στην κορυφή του παιχνιδιού. Και τα καταφέρνει.

Ένα βράδυ, ένα ραντεβού με έναν συνάδελφό της πάει τρομερά στραβά. Και η απρόσμενη τροπή των γεγονότων μετατοπίζει την ηρωίδα στην άλλη πλευρά του μαρτυρίου.

Η ανερχόμενη δικηγόρος βρίσκεται ξαφνικά ανυπεράσπιστη μετά από σεξουαλική κακοποίηση. Και διαπιστώνει, για πρώτη φορά, ότι οι κανόνες του παιχνιδιού, που και η ίδια κατά καιρούς χρησιμοποίησε, τώρα μπορεί να μην την προστατεύσουν.

Επίσης αναφέρθηκε και στην προσωπική εμπειρία με την επαφή της με αυτό το κείμενο.

mitsotakis_sisi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, το απόγευμα, ο πρωθυπουργός

paidi-kinito
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Επιστολή σε Google, Μeta, Snapcat και TikTok για τον «κόφτη» σε παιδιά κάτω των 15 ετών

private jet
ΕΛΛΑΔΑ

Το καλοκαίρι των λίαρ τζετ: 20% άνοδος στις ιδιωτικές πτήσεις στην Ελλάδα – Η Αθήνα, το… Costa Navarino και ποια νησιά προτιμούν οι Κροίσοι

zaporizia pyrinika- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Κίεβο καταγγέλλει ρωσικά πλήγματα σε 150 ενεργειακές εγκαταστάσεις – Πέντε νεκροί από έκρηξη νάρκης σε δάσος

tsipras 44- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Τι σηματοδοτεί το Επιστημονικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του rebranding – Επόμενο βήμα το βιβλίο, στα τέλη Νοεμβρίου

sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

rottweiler
ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που το ροτβάιλερ ορμάει στον ιδιοκτήτη του - Φαίνεται να το χτυπάει πριν την επίθεση (Video)

nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Οι νοσηλευτές φεύγουν για το εξωτερικό: Λείπουν 15.000 από τα ελληνικά νοσοκομεία – Σε ποιες χώρες πάνε  

ferentinos-new
LIFESTYLE

Χρήστος Φερεντίνος: Γενέθλια για τους δίδυμους γιους του και το… γιόρτασαν όλοι μαζί

PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

