Αττική: Συνελήφθησαν 6 μέλη εγκληματικής οργάνωσης για απάτες – Προσποιούνταν υπαλλήλους εταιρείας παροχής ρεύματος

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών, κυρίως ηλικιωμένους, παριστάνοντας τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της πρωινές ώρες της Τρίτης 5 Μαίου, συνελήφθησαν έξι άτομα ηλικίας 18, 33, 35, 40, 48 και 60 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, απάτες κατ’ επάγγελμα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και αντιποίηση.

Ως προς τη δομή και τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αυτή ήταν χωρισμένη σε «ομάδα τηλεφωνικής προσέγγισης» τα μέλη της οποίας κατείχαν ηγετικό και καθοδηγητικό ρόλο και «επιχειρησιακή ομάδα πεδίου».

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της «ομάδας τηλεφωνικής προσέγγισης», έχοντας διαμορφώσει συγκεκριμένο χώρο στην περιοχή των ‘Ανω Λιοσίων ως επιχειρησιακό στρατηγείο, το οποίο λειτουργούσε και ως τηλεφωνικό κέντρο, πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές επικοινωνίες χρησιμοποιώντας «επιχειρησιακές» τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα (ghostphones), τις οποίες ενάλλασσαν σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ή υψηλής τάσης ρεύματος στις οικίες των θυμάτων, καθώς και ασκώντας ψυχολογική πίεση περί επικείμενης έκρηξης, τους ζητούσαν να τοποθετήσουν χρυσαφικά, τιμαλφή και χρηματικά ποσά σε συγκεκριμένα σημεία πλησίον της κεντρικής θύρας, είτε στο εσωτερικό, είτε στον εξωτερικό χώρο των οικιών.

Μάλιστα, δεν δίσταζαν να παρουσιάζονται ακόμη και ως αστυνομικοί, προκειμένου να αποτρέψουν τα θύματα από το να προβούν σε καταγγελία.

Στη συνέχεια αναλάμβαναν δράση τα μέλη της «επιχειρησιακής ομάδας πεδίου», τα οποία ήταν επιφορτισμένα με τη μετάβαση στις οικίες των θυμάτων με «επιχειρησιακό» όχημα και την παραλαβή των χρυσαφικών, των τιμαλφών και των χρηματικών ποσών.

Προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, μέλη υποομάδας (τσιλιαδόροι) παρέμεναν στα «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα με σκοπό να ειδοποιήσουν τους συνεργούς τους σε περίπτωση που αντιλαμβάνονταν την εμφάνιση αστυνομικών δυνάμεων.

Τα μέλη της «ομάδας τηλεφωνικής προσέγγισης» διατηρούσαν τα θύματα σε συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία, μέχρις ότου η «επιχειρησιακή ομάδα πεδίου» μεταβεί στην οικία και αποσπάσει τα χρυσαφικά, τα τιμαλφή και τα χρηματικά ποσά, ώστε τα θύματα να μην έρθουν σε οπτική επαφή με τους δράστες και να καθίσταται δυσχερής η αναγνώρισή τους.

Να σημειωθεί ότι τα μέλη της «επιχειρησιακής ομάδας πεδίου» κινούνταν μέσω αυτοκινητοδρόμων κατά τη μετάβαση και αποχώρησή τους από τις οικίες, χρησιμοποιώντας «επιχειρησιακά» οχήματα, τα οποία μίσθωναν από εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, ενώ λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας, φορώντας καπέλα, μάσκες και γυαλιά.

Παράλληλα η οργάνωση χρησιμοποιούσε τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα, ενώ σε διάστημα 56 ημερών είχε αλλάξει εννέα διαφορετικά οχήματα, τα οποία μίσθωνε από εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων.

Από τις έρευνες κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, τραπεζικές κάρτες, χρυσά κοσμήματα και νομίσματα, ρολόγια μεγάλης αξίας, καθώς και χρηματικό ποσό. Επιπλέον κατασχέθηκε όχημα που χρησιμοποιούνταν για τη δράση της οργάνωσης.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 33 περιπτώσεις απατών και κλοπών σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ενώ , σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το πα

