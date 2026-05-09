ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 15:33
09.05.2026 13:41

Τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια για ανηλίκους: Νέο αυστηρό πλαίσιο και ασφάλιση για τους ενήλικες – «Δεν είναι GTA», λέει ο Κυρανάκης

Μετά τη Θεσσαλονίκη, και στο Ρέθυμνο ξεφορτώθηκαν 37 πατίνια στο ... βυθό (Video) - Media

Πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους, αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάτες και υποχρεωτική ασφάλιση ενηλίκων ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο της «Ημερησίας».

Όπως τόνισε, «οι ανήλικοι δεν δείχνουν καμία διάθεση να συμπεριφερθούν στο δρόμο με βασικούς κανόνες οδικής παιδείας».

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα καταγράφει λιγότερα θανατηφόρα περιστατικά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση θεωρεί ότι η κατάσταση απαιτεί άμεση παρέμβαση.

Το 2025 σημειώθηκαν 2 θανατηφόρα σε 517 τροχαία, ενώ το 2026 έχει ήδη καταγραφεί ο θάνατος ενός ανηλίκου. Στην ΕΕ τα περιστατικά έφτασαν τα 148 την προηγούμενη χρονιά.

Η κυβέρνηση προχωρά σε κυρώσεις για επιχειρήσεις που πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών και πειράζουν τα οχήματα ώστε να ξεπερνούν τα 25 χλμ την ώρα και τροποποιούν τεχνικά χαρακτηριστικά κατά παράβαση του νόμου

«Επιχειρήσεις που πωλούν εκτός προδιαγραφών ηλεκτρικά πατίνια ή τα τροποποιούν θα τιμωρούνται πολύ πιο σκληρά», υπογράμμισε ο κ. Κυρανάκης.

Θεσπίζεται επίσης υποχρεωτική ασφάλιση για κάθε ενήλικο χρήστη, είτε διαθέτει ιδιόκτητο πατίνι είτε χρησιμοποιεί ενοικιαζόμενο.

Ο Κ. Κυρανάκης κάλεσε γονείς και ανήλικους να αντιληφθούν ότι «η κυκλοφορία στο δρόμο δεν είναι παιχνίδι» και ότι η οδήγηση απαιτεί υπευθυνότητα και σεβασμό. Μάλιστα, παρομοίασε τη συμπεριφορά ορισμένων νέων με «βιντεοπαιχνίδι», σημειώνοντας ότι η πραγματική οδήγηση «δεν είναι GTA».

