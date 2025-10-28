Podcast – Γιώργος Χρανιώτης: «Οι κωμικοί ηθοποιοί παίζουν το δράμα στα δάχτυλα, δεν συμβαίνει το αντίθετο»

Τα Αθηναϊκά Θέατρα παρουσιάζουν για 2η συνεχόμενη χρονιά την ξέφρενη κωμωδία «Η Ληστεία της Συμφοράς» σε μία παραγωγή υψηλών προδιαγραφών με υπέροχα σκηνικά, κοστούμια, ειδικά εφέ, ακροβατικά και ζωντανή μουσική.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νικορέστης Χανιωτάκης.

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά) : Ιωάννης Απέργης, Κατερίνα Γερονικολού, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Δημήτρης Κουρούμπαλης, Θάνος Μπίρκος, Αρετή Πασχάλη, Θάνος Σκόπας, Γιάννης Στεφόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης.

Με αυτή την αφορμή ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφέρθηκε στα πολλά και εντυπωσιακά εφέ που υπάρχουν στην παράσταση και πόσο φοβήθηκε τον πρώτο χρόνο που παίχτηκε.

Σχετικά με την υπόθεση της παράστασης, είμαστε στην Αθήνα του 1958.Μία τρελή απόδραση. Ένα τεράστιο διαμάντι. Έξι εντελώς ανίκανοι κλέφτες. Ένας αιώνια μαθητευόμενος ταμίας. Ένας απελπισμένος φύλακας που κοιμάται -κυριολεκτικά- όρθιος. Οι οιωνοί δεν είναι και οι καλύτεροι! Δύο κατάδικοι δραπετεύουν από τις φυλακές της Δραπετσώνας και σχεδιάζουν να κλέψουν ένα διαμάντι αμύθητης αξίας που φυλάσσεται στην Alexandras Bank, μια περιφερειακή ελληνική τράπεζα επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας! Όταν, όμως, μπλέκουν κι άλλοι στο κόλπο, οι εξελίξεις είναι απρόσμενες και όλα πάνε στραβά.

Μίλησε ακόμα για την σπουδαία σημασία της κωμωδίας ειδικά σήμερα και δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα τηλεοπτικά του σχέδια και την συμμετοχή του στη σειρά: «Ο δικαστής».

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Κίττυ Παϊτατζόγλου: «Η Νομική μου έδωσε την πειθαρχία που χρειάζεται στο θέατρο»

Podcast – Φώτης Μακρής: «Η σχέση μου με την TV τώρα είναι ανύπαρκτη»

Podcast: Λούβρο – Κλοπές και συνδυασμοί