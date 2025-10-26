search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 19:31
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

26.10.2025 07:28

Podcast – Κίττυ Παϊτατζόγλου: «Η Νομική μου έδωσε την πειθαρχία που χρειάζεται στο θέατρο»

26.10.2025 07:28
PODCAST KITTY SITE 26.10

Το πορτραίτο ενός γάμου σε επικίνδυνη ταλάντωση αναδεικνύεται στο σύγχρονο έργο «Στην Εξοχή» του Βρετανού συγγραφέα Martin Crimp, που παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία της Αικατερίνης Παπαγεωργίου στο θέατρο Αποθήκη.

Η Κίττυ Παϊτατζόγλου μαζι με τους Μιχάλη Βαλάσογλου και Μαρία Κυρωζή, πρωταγωνιστεί στην παράσταση.

Με αυτή την αφορμή η ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την υπόθεση: Οι δύο σύζυγοι, Ρίτσαρντ και Κορίν, έχουν εγκαταλείψει την πόλη και μένουν πλέον στην εξοχή, επιθυμώντας με αυτόν τον τρόπο, να βρουν την γαλήνη στην ομορφιά της φύσης. Ο Ρίτσαρντ αποζητά με αυτήν την απόδραση, να ξεφύγει και από έξεις του παρελθόντος. Ένα βράδυ όμως, καθότι γιατρός στο επάγγελμα – φέρνει στο σπίτι τη Ρεβέκκα, μία νεαρή κοπέλα, που βρήκε λιπόθυμη στο πεζοδρόμιο. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται. Η Κορίν υποψιάζεται. Αρχίζουν οι συζητήσεις τάχα μου αδιάφορες αλλά με ένταση, οι ερωτήσεις – έξυπνες και με ειρωνεία- ανά δύο, ανά τρεις.

Όλα μέσα σε μία διεισδυτική προσπάθεια για την αλήθεια που κρύβεται πίσω από μία θρασύτατη ειλικρίνεια που ισοπεδώνει τα πάντα.

Οι σχέσεις τείνουν να πέσουν από τον γκρεμό. Οι ρόλοι ανατρέπονται. Γίνεται ένα ανυπόφορο παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε τρεις ανθρώπους.

Εκτός από την υπόθεση της παράστασης μίλησε και για τις γλώσσες που μιλά, τις σπουδές της στη Νομική και στον χορό εναέριας ακροβασίας που ασχολείται.

Είπε χαρακτηριστικά ότι στο επάγγελμα του ηθοποιού ανοίγονται πόρτες αν έχει κανείς πολλά εφόδια.

