PODCASTS

Βασίλης Κεχαγιάς

24.10.2025 06:45

Podcast: Λούβρο – Κλοπές και συνδυασμοί

24.10.2025 06:45
podcast-kexagias-site-1

Μπορεί η πρόσφατη κινηματογραφική διάρρηξη να έφερε το Λούβρο στο κέντρο της επικαιρότητας, αλλά το μουσείο είναι συνηθισμένο σε κάτι τέτοια, διαχρονικά, με πλέον πρόσφατο τον διχασμό που προκάλεσε η γυάλινη πυραμίδα. Αυτή που ξεπετάχτηκε μπροστά στην κλασική κατασκευή, δημιουργώντας μια νέα είσοδο. Οι αντιδράσεις και οι ερμηνείες πολλές για τη γυάλινη, εκπρόσωπο του μοντερνισμού, κατασκευή, προσπαθούμε να τις εξετάσουμε.

Πριν, όμως, από την άφιξη του μοντέρνου στο ξενοδοχείο, το κλασικό άφησε πίσω του, εκθέματα, πολλά εκθέματα, καταταγμένα στην ανθολογία της ιστορίας της τέχνης.

Κι ακόμη πιο πρίν, όταν οι βασιλιάδες το χρησιμοποιούσαν ως ανάκτορο, συλλέγοντας έργα όχι για να τα εκθέσουν, μα για να τα χαίρονται οι ίδιοι.

Η Γαλλική Επανάσταση και ο διαφωτισμός που προηγήθηκε άνοιξαν τις πόρτες του Λούβρου, το έκαναν υπόθεση όλων των «πολιτών».

Κάπως έτσι ξεκίνησε και η ιστορία των απανταχού μουσείων…

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 14:21
1 / 3