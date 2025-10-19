search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

19.10.2025 07:30

Podcast – Σταμάτης Φασουλής: «Μαέστρος στη μετεγγραφή κειμένων ο Σακελλάριος, όσο για μένα, δεν θέλουν να με δουν στην TV»

19.10.2025 07:30
PODCAST FASOYLIS SITE 19.10

Μία από τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες, η «Κόμισσα της φάμπρικας», των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, παρουσιάζεται στο ανακαινισμένο EMBASSY THEATER από τις 18 Οκτωβρίου.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σταμάτης Φασουλής, που είχε την ιδέα της παρουσίασης του έργου τόσο για τον κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα του που αντικατοπτρίζει την εποχή, όσο και γιατί η παράσταση εντάσσεται ιδανικά στο συνολικό πλαίσιο εορτασμού των 100 ετών από τη γέννηση του Κώστα Πρετεντέρη.

Με αυτή την αφορμή ο σκηνοθέτης και ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν: Δήμητρα Ματσούκα, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Σάρα Γανωτή, Αντιγόνη Δρακουλάκη κ.α.

Ακόμη μίλησε και για την παράσταση στο Μικρό Παλλάς με τίτλο: «Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ-Παντελής».

Με περισσότερους από 34.000 θεατές τον πρώτο χρόνο της παρουσίασής της στο κοινό, η σπαρταριστή κωμωδία «Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ-Παντελής» του Αλέκου Σακελλάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου, που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο Σταμάτης Φασουλής στο Μικρό Παλλάς, συνεχίζει ακάθεκτη για δεύτερη χρονιά!

Μαζί του στην σκηνή του Μικρού Παλλάς: Ελένη Καστάνη, Γιώργος Δεπάστας, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Γιώργος Βουρδαμής, Απόστολος Καμιτσάκης, Γιώργος Κορομπίλης, Μαρία Καραβά.

Τέλος αναφέρθηκε στη σχέση του με την τηλεόραση και αποκάλυψε τον λόγο που τελευταία  ασχολείται με την παλιά ελληνική κωμωδία.

