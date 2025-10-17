search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 09:02
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

17.10.2025 07:30

Podcast – Ρίο ντε Τζανέιρο: Φαβέλες και όνειρα

17.10.2025 07:30
podcast-kexagias-site-1

Για το Ρίο ντε Τζανέιρο κυκλοφορούν διάφοροι θρύλοι, μεταφερμένοι κυρίως από ναυτικούς, οι οποίοι την ψηφίζουν ομόφωνα ως την πλέον φοβερή πόλη του κόσμου, με την Κόπακαμπάνα να φαντάζει παραδεισένια. Πόσοι από αυτούς τους αστικούς μύθους ισχύουν; Είναι αλήθεια η πρωτεύουσα των ευκαιριών, όπου όλοι μπορούν να πιούν και να χορέψουν με όλους, όλοι να σμίξουν με όλους;  Ή μήπως, πάλι, η εγκληματικότητα σε περιμένει σε κάθε γωνιά που θα στρίψεις;

Στο Ρίο ντε Τζανέιρο ακόμη και η φτώχια έχει θρυλική διάσταση. Οι φαβέλες της  περιβάλλονται από  μιά αχλή μυστηρίου, είναι γκέτο γεμάτα ποδοσφαιριστές και εγκληματικότητα. Ένας ντόπιος οδηγός μας δίνει το «διαβατήριο» για να γνωρίσουμε μια φαβέλα, αλλά και για να βρούμε εισιτήριο για αγώνα της Φλαμέγκο στο επίσης μυθικό Μαρακανά. Εκεί όπου καταλαβαίνεις γιατί το ποδόσφαιρο  είναι θρησκεία το μόνο σημείο της απόλυτης δημοκρατίας, σε μια χώρα ακραίων αντιθέσεων.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: «Δεν παίζω με ηθοποιούς που θέλουν να δειχθούν κι όχι να παίξουν»

Podcast – Στέφανος Κορκολής: «Η συνάντηση μου με τον Μίκη ήταν καρμική και ιδιαίτερα περίεργη»

Podcast – Νίκος Ψαρράς: «Πριν 30 χρόνια μας έλεγαν κάνε τηλεόραση να πάρεις ρόλο στο θέατρο, το ξαναζούμε»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
runner_new
ΥΓΕΙΑ

Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου: Η Σημασία της Εξατομικευμένης Αντιμετώπισης

nino-new
LIFESTYLE

Νίνο: «Ο έρωτας είναι μια ψυχική διαταραχή που περνάει σε 8-10 μήνες» (Video)

PERIPOLIKO EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε καραμπόλα ΙΧ στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας (videos)

limeniko new
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Νεκροί δύο μετανάστες μετά από πρόσκρουση λέμβου – Διασώθηκαν άλλα 27 άτομα

nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Λεμπέσης και η Νομαρχιακή του Βόρειου Τομέα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

xaris doukas 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Βαριές καταγγελίες για κυβερνητικές πιέσεις να εκποιηθούν παρανόμως ακίνητα του Γηροκομείου - Τι είπε για τον Άγνωστο Στρατιώτη

drimiotis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Περιφερόμενος Δρυμιώτης εσχατολογεί, αντιφάσκει, απαξιώνει

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 08:57
runner_new
ΥΓΕΙΑ

Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου: Η Σημασία της Εξατομικευμένης Αντιμετώπισης

nino-new
LIFESTYLE

Νίνο: «Ο έρωτας είναι μια ψυχική διαταραχή που περνάει σε 8-10 μήνες» (Video)

PERIPOLIKO EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε καραμπόλα ΙΧ στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας (videos)

1 / 3