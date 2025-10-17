Podcast – Ρίο ντε Τζανέιρο: Φαβέλες και όνειρα

Για το Ρίο ντε Τζανέιρο κυκλοφορούν διάφοροι θρύλοι, μεταφερμένοι κυρίως από ναυτικούς, οι οποίοι την ψηφίζουν ομόφωνα ως την πλέον φοβερή πόλη του κόσμου, με την Κόπακαμπάνα να φαντάζει παραδεισένια. Πόσοι από αυτούς τους αστικούς μύθους ισχύουν; Είναι αλήθεια η πρωτεύουσα των ευκαιριών, όπου όλοι μπορούν να πιούν και να χορέψουν με όλους, όλοι να σμίξουν με όλους; Ή μήπως, πάλι, η εγκληματικότητα σε περιμένει σε κάθε γωνιά που θα στρίψεις;

Στο Ρίο ντε Τζανέιρο ακόμη και η φτώχια έχει θρυλική διάσταση. Οι φαβέλες της περιβάλλονται από μιά αχλή μυστηρίου, είναι γκέτο γεμάτα ποδοσφαιριστές και εγκληματικότητα. Ένας ντόπιος οδηγός μας δίνει το «διαβατήριο» για να γνωρίσουμε μια φαβέλα, αλλά και για να βρούμε εισιτήριο για αγώνα της Φλαμέγκο στο επίσης μυθικό Μαρακανά. Εκεί όπου καταλαβαίνεις γιατί το ποδόσφαιρο είναι θρησκεία το μόνο σημείο της απόλυτης δημοκρατίας, σε μια χώρα ακραίων αντιθέσεων.

