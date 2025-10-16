Podcast – Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: «Δεν παίζω με ηθοποιούς που θέλουν να δειχθούν κι όχι να παίξουν»

Η «Θελεστίνα» του Φερνάντο ντε Ρόχας, η μεγάλη επιτυχία της προηγούμενης σεζόν, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, σε απόδοση κειμένου και σκηνοθεσία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΚΘΒΕ, Αστέριου Πελτέκη, στο Βασιλικό Θέατρο.

Μια «ιλαροτραγωδία» γεμάτη αλχημείες, εξαπατήσεις, δυνατά πάθη και θανάσιμα αμαρτήματα, η οποία «εξερευνά» με αριστοτεχνικό τρόπο τις ανθρώπινες αδυναμίες, την απληστία, την λαγνεία και τον έρωτα.

Πρεμιέρα: Σάββατο 25 Οκτωβρίου.

Με τους: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Ταξιάρχη Χάνο, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Τατιάνα Μελίδου, Γιώργο Κολοβό κ.ά.

Με αυτή την αφορμή η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Εξέφρασε τη χαρά της που επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για δεύτερη σεζόν. Μίλησε με ενθουσιασμό για την συνεργασία της με όλους τους συντελεστές της παράστασης.

Σχετικά με την υπόθεση έχουμε τον ερωτευμένο νεαρό ιππότη Καλίστο, που αδυνατώντας να διαχειριστεί την απόρριψη της αγαπημένης του Μελιβέας, ζητάει βοήθεια από τη Θελεστίνα, μια δαιμόνια προξενήτρα, πρώην ιερόδουλη και νυν προαγωγό, η οποία κατέχει τα μυστικά του έρωτα και δίνει λύσεις στα προβλήματα, έναντι αμοιβής. Η Θελεστίνα, βάζει το σχέδιο της σε εφαρμογή, ώστε το νεαρό ζευγάρι να ερωτευτεί με πάθος.

Ένα έργο που παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρο, πέντε αιώνες μετά τη συγγραφή του, καθώς αποτελεί μια «τοιχογραφία» της ανθρώπινης φύσης, γεμάτη σαρκική επιθυμία, ηδονή, πλάνη και λύτρωση.

Ακόμη μίλησε και για την απόφαση της κόρης της, Μαρίας Χάνου, να ακολουθήσει το επάγγελμα της ηθοποιού. Χαρακτηριστικά είπε ότι δεν ήθελε καθόλου να συμβεί αυτό και μάλιστα ήρθε σε μεγάλη ρήξη μαζί της. Όμως πλέον καμαρώνει με την πορεία και την εξέλιξή της.

