Μάκης Παπασημακόπουλος: «Ο σεξισμός είναι πολύ βαθιά ραμμένος στο DNA του Έλληνα» (Video)

Για το political correct και τον τρόπο με τον οποίο αυτό επηρεάζει τη σάτιρα μίλησε ο Μάκης Παπασημακόπουλος, επισημαίνοντας ότι τα αστεία σε βάρος των αδύναμων ανέκαθεν υπήρχαν και θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, καθώς αποτελούν ένα κομμάτι της κωμωδίας που χαρίζει «εύκολο γέλιο».

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Hello, αναφέρθηκε στη συνέχεια στον σεξισμό που-όπως τόνισε- «είναι πολύ βαθιά ραμμένος στο DNA του Έλληνα».

«Θεωρώ ότι πάντα υπάρχει ως μανιέρα. Βιώνουμε και ένα άτυπο culture war, το οποίο ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έφτασε, με τον τρόπο που έφτασε, εδώ. Ο σεξισμός είναι πολύ βαθιά ραμμένος στο DNA του Έλληνα. Από εκεί και πέρα, το να κάνεις αστεία σε βάρος των πιο αδύναμων είναι ένα κομμάτι της κωμωδίας το οποίο υπήρχε και θα υπάρχει πάντα γιατί είναι το λεγόμενο εύκολο γέλιο» είπε και πρόσθεσε:

«Είναι στενάχωρο, όχι επειδή πρέπει να είμαστε political correct και όλες αυτές οι γελοίες μπούρδες που χρησιμοποιούν εκείνοι που κάνουν φτηνά αστεία και μετά λένε ότι δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε φτηνά αστεία ενώ κανείς δεν τους απαγορεύει τίποτα. Αυτό είναι μια φαντασίωση όσων ασχολούνται με αυτήν τη θεματική. Το να μην έχεις όμως κάτι άλλο να πεις στη ζωή σου πέρα από το σεξισμό ή το φτηνό ρατσισμό είναι πολύ λυπηρό. Και λέει πολύ περισσότερα πράγματα για σένα που τα ξεστομίζεις και πολύ λιγότερα για τους ανθρώπους που σε κρίνουν γι’ αυτά».

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