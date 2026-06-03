Η Σακίρα λέει ότι οι γιοι της τη βοήθησαν να ξεπεράσει τον «δύσκολο» χωρισμό με τον Πικέ: «Η μητρότητα σε κάνει δυνατή»

Η Σακίρα σε συνέντευξή της στο περιοδικό People αναπολεί πώς ξεκίνησε από την αρχή μετά τον χωρισμό της το 2022 από τον ποδοσφαιριστή Ζεράρ Πικέ, πατέρα των γιων της, Μίλαν, 13 ετών, και Σάσα, 11 ετών.

«Όταν ο κόσμος σου καταρρέει, πρέπει να σηκωθείς και να πληρώσεις τους λογαριασμούς και να ετοιμάσεις πρωινό και να πας τα παιδιά σου στο σχολείο. Η ζωή πρέπει να συνεχιστεί», λέει η 49χρονη Σακίρα μιλώντας για την προσπάθειά της να μαζέψει τα κομμάτια της μετά τον χωρισμό.

Εκείνη την εποχή, η τραγουδίστρια επικεντρώθηκε στην ανατροφή των γιων της.

«Η μητρότητα σε κάνει δυνατή», λέει. «Τη στιγμή που έγινα μητέρα, είδα τη ζωή από μια διαφορετική οπτική γωνία, και τα παιδιά μου δεν είναι μόνο το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη, αλλά έχω μάθει τόσα πολλά από αυτά κάθε μέρα».

Και αυτή τη στιγμή έχει χώρο μόνο για δύο άντρες στη ζωή της. «Σκέφτομαι απλώς να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Δεν το βλέπω αυτό προς το παρόν», λέει η Σακίρα — η οποία θα συμπράξει στην πρώτη εμφάνιση ημιχρόνου του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο στάδιο MetLife τον Ιούλιο — για μια μελλοντική σχέση. «Ίσως όταν μεγαλώσουν».

Η Σακίρα προσθέτει: «Μέσα από εκείνες τις δύσκολες στιγμές, ανακάλυψα πόσο ανθεκτικοί είμαστε όλοι».

Η Σακίρα και ο Πικέ άρχισαν να βγαίνουν αφού γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του μουσικού βίντεο για το τραγούδι της για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010, Waka Waka (This Time for Africa). Το ζευγάρι επιβεβαίωσε τον χωρισμό του σε κοινή δήλωση τον Ιούνιο του 2022.

Εκτός από την αφοσίωση στην οικογένεια, η Σακίρα — η οποία έχει πει ότι κατά καιρούς έβαλε σε αναστολή την καριέρα της για τον Πικέ — λέει ότι ξεπέρασε τον πόνο της μέσω της μουσικής.

Διοχέτευσε τον πόνο της στο single του 2023 «Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53» με τον μουσικό παραγωγό Bizarrap. Το καυστικό ισπανόφωνο χορευτικό τραγούδι ήταν εμπνευσμένο από τον χωρισμό της με τον Πικέ και περιγράφει λεπτομερώς τις συνέπειες της φερόμενης σχέσης του που τερμάτισε τον 12χρονο δεσμό τους και έγινε η πρώτη της επιτυχία στο Top 10 στο Billboard Hot 100 μετά από περισσότερο από μια δεκαετία.

«Ήταν απλώς αγνή κάθαρση. Πραγματικά χρειαζόμουν να γράψω για αυτό που περνούσα και να μην έχω καμία λογοκρισία», λέει η Σακίρα. «Αυτό το τραγούδι ήταν τόσο καλό. Και μας θυμάμαι στο στούντιο να χορεύουμε, να πηδάμε και να γιορτάζουμε γιατί ξέραμε την επιτυχία που είχαμε στα χέρια μας. Αυτό που δεν ήξερα είναι ότι όταν το κυκλοφορήσαμε, την ίδια μέρα θα πήγαινε στο Νο. 1 στο Spotify».

«Ήταν πολύ θεραπευτικό. Το χρειαζόμουν. Αφού έγραψα το τραγούδι και κυκλοφόρησε, σκέφτηκα, “Νιώθω πιο ανάλαφρη”. Και νιώθω ότι πολλοί άνθρωποι, πολλές γυναίκες που έχουν περάσει κάτι παρόμοιο, μου έλεγαν πόσο σημαντικό ήταν αυτό για εκείνες».

Το κομμάτι περιλαμβανόταν στο άλμπουμ της Σακίρα, Las Mujeres Ya No Lloran, που κυκλοφόρησε το 2023. Από τότε που ξεκίνησε την παγκόσμια περιοδεία της πέρυσι, έχει γίνει η πιο επιτυχημένη ισπανόφωνη περιοδεία όλων των εποχών, με έσοδα 421,6 εκατομμύρια δολάρια και συνεχίζεται. Θα ξεκινήσει το τελευταίο σκέλος της περιοδείας στις ΗΠΑ στις 13 Ιουνίου.

«Ήταν η καλύτερη περιοδεία ολόκληρης της ζωής μου. Είναι απλώς μια από τις πιο τρελές εμπειρίες της καριέρας μου. Και συμβαίνουν τόσα πολλά συναρπαστικά πράγματα αυτή τη στιγμή γύρω από αυτήν την περιοδεία. Μου χάρισε εκπληκτικές στιγμές στη σκηνή, απόλυτης επικοινωνίας μεταξύ των θαυμαστών μου και εμού, αυτόν τον ασταμάτητο διάλογο μεταξύ αυτών και εμού», λέει. «Οι θαυμαστές μου ήταν εκεί για μένα στα καλά και στα δύσκολα. Ήταν οικογένεια για μένα. Αυτό με κρατάει σε εγρήγορση».

Εκτός από την περιοδεία, η Σακίρα θα γράψει επίσης ιστορία, καθώς θα εμφανιστεί στην εναρκτήρια συναυλία για το ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 19 Ιουλίου στο Easter Rutherford του Νιου Τζέρσεϊ. Τον Μάιο, αυτή και ο καλλιτέχνης των Afrobeats Burna Boy κυκλοφόρησαν το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, “Dai Dai”. Οι δυναμικοί στίχοι του κομματιού – “What you breaked once you made strong” – μιλούν επίσης για το δικό της ταξίδι.

«Πάντα πίστευα ότι ήμουν πιο εύθραυστη ή πιο αδύναμη από ό,τι τελικά αποδείχτηκε».

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