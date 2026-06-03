O «πόλεμος των Ντελόν» συνεχίζεται μετά τον θάνατο του διάσημου πατέρα τους – Η διαρροή ηχογραφημένης συνομιλίας και τα πρόστιμα

Οι Άντονι και Αλέν-Φαμπιέν Ντελόν καταδικάστηκαν την Τετάρτη από το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού σε πρόστιμα 1.000 ευρώ με αναστολή για ηχογράφηση και δημοσίευση ιδιωτικής συνομιλίας μεταξύ της αδερφής τους Ανούσκα και του εκλιπόντος πατέρα τους.

Τα δύο αδέρφια, ηλικίας 61 και 32 ετών, διατάσσονται επίσης να καταβάλουν στην αδερφή τους 2.000 και 3.000 ευρώ αντίστοιχα ως αποζημίωση.

Ο μεγαλύτερος αδελφός πρέπει επίσης να διαγράψει εντός 15 ημερών την ηχογράφηση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Instagram, την οποία κατέγραψε ο αδελφός του εν αγνοία της Ανούσκα, στις 5 Ιανουαρίου 2024.

Σε αυτή τη συνομιλία, η οποία ηχογραφήθηκε στην κατοικία του θρύλου του γαλλικού κινηματογράφου στο Ντουσί, η κόρη του Αλέν Ντελόν εκφράζει την ανησυχία της για τις φήμες που αφορούν την υγεία του πατέρα της, ο οποίος πέθανε τον Αύγουστο του 2024 σε ηλικία 88 ετών.

«Σε περνούν για χαζό (…) και εμένα για ένα ηλίθιο κορίτσι που χειραγωγεί τον πατέρα της», ακούγεται να λέει στον πατέρα της. «(Λένε) ότι είσαι γερασμένος, ότι ο Άντονι θα σε βάλει υπό κηδεμονία», συνεχίζει.

Η Ανούσκα Ντελόν, η οποία απουσίαζε από την ακρόαση, είναι «πολύ χαρούμενη και ανακουφισμένη από αυτήν την απόφαση που την δικαιώνει», δήλωσε ένας από τους δικηγόρους της, ο Άξελ Σμιτς.

«Ελπίζει ότι αυτή η απόφαση θα οδηγήσει τους αδελφούς της να σκεφτούν τη συμπεριφορά τους. Αυτό που θέλει είναι να γυρίσει σελίδα σε αυτή την υπόθεση που την έχει πληγώσει βαθιά και εκφράζει μόνο μία ευχή: ειρήνη», πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως μόνο ο Αλέν-Φαμπιέν παρευρέθηκε στην ακρόαση στις 17 Μαρτίου, κατά την οποία ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε μόνο να προστατεύσει τον Αλέν Ντελόν.

«Κάνω τα πάντα για να τιμήσω τη μνήμη του πατέρα μου, ο οποίος δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του στο τέλος της ζωής του», υποστήριξε στο δικαστήριο.

Αμφισβητούμενη κληρονομιά

Τα παιδιά του ηθοποιού βρίσκονται σε διαμάχη για την περιουσία του από τις αρχές του 2024 , λίγο μετά την επιδείνωση της υγείας του.

Ο Άντονι και ο Αλέν-Φαμπιέν πίστευαν ότι ο πατέρας τους χειραγωγούνταν από την αδερφή τους, η οποία, όπως ισχυρίστηκαν, είχε αποκρύψει την κατάσταση της υγείας του και ήθελε να τον πάει πίσω στην Ελβετία για φορολογικούς λόγους. Η Ανούσκα, από την πλευρά της, κατηγόρησε τα αδέρφια της ότι έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή του ηθοποιού και ισχυρίστηκε ότι ήθελε να τον πάει στην Ελβετία για θεραπεία.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο αδελφών έχουν έκτοτε επιδεινωθεί, με τον Αλέν-Φαμπιέν να κατηγορεί τον Άντονι ότι σκότωσε τον σκύλο του, ενώ ο Άντονι τον κατηγόρησε ότι προσπάθησε να βάλει φωτιά στον κήπο του ακινήτου στο Ντουσί.

Ο νεότερος της οικογένειας Ντελόν κίνησε επίσης νομικά βήματα τον Σεπτέμβριο του 2025 για να ακυρώσει τη διαθήκη του πατέρα του, η οποία διέπεται από το ελβετικό δίκαιο και ήταν ευνοϊκότερη για την Ανούσκα.

Μια «διαπραγμάτευση» με στόχο έναν «φιλικό» διακανονισμό «συνεχίζεται ακόμη» στην Ελβετία, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην υπόθεση.

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