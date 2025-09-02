search
02.09.2025
02.09.2025 18:42

«Πόλεμος» για τα κληρονομικά – Ο μικρότερος γιος του Αλέν Ντελόν ζητά να ακυρωθεί η διαθήκη του πατέρα του

02.09.2025 18:42
alain fabien delon

Ο μικρότερος γιος του Αλέν Ντελόν, ο Αλέν-Φαμπιέν Ντελόν, προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας να ακυρωθεί η διαθήκη του πατέρα του που ευνοεί περισσότερο την αδελφή του, την Ανούσκα, ανέφερε σήμερα ο εκτελεστής της διαθήκης του σταρ.

Ξαναρχίζοντας τον «εμφύλιο» που είχε ξεσπάσει πριν ακόμη από τον θάνατο του ηθοποιού, το 2024, η πρώτη δίκη θα διεξαχθεί στις 9 Μαρτίου 2026 στο Παρίσι, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κριστόφ Αγιελά, ένας εκ των τριών εκτελεστών της διαθήκης.

Ο θρύλος του παγκόσμιου κινηματογράφου πέθανε στις 18 Αυγούστου 2024 στο σπίτι του στο Ντουσί της κεντρικής Γαλλίας. Καθώς η υγεία του έφθινε τα προηγούμενα χρόνια, είδε τα παιδιά του να αντιδικούν για τις συνθήκες της ζωής του και την κληρονομιά τους.

Με την προσφυγή του στα αστικά δικαστήρια ο Αλέν-Φαμπιέν, 31 ετών, ο μικρότερος από τα παιδιά του σταρ, ζητά να ακυρωθούν η διαθήκη της 24ης Νοεμβρίου 2022 και μια δωρεά που είχε γίνει τον Φεβρουάριο του 2023, με το σκεπτικό ότι ο Αλέν Ντελόν δεν ήταν σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις αφού υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο το 2019.

Η διαθήκη του 2022 τροποποιούσε μια προηγούμενη διαθήκη του 2015, καθιστώντας την Ανούσκα Ντελόν μοναδική κληρονόμο των συγγενικών δικαιωμάτων του πατέρα της. Αυτό σημαίνει ότι η 34χρονη σήμερα Ανούσκα θα έχει δια βίου τον έλεγχο της εικόνας και των έργων του πατέρα της. Τον Φεβρουάριο του 2023 ο ηθοποιός φέρεται επίσης ότι δώρισε στην Ανούσκα το 51% των μετοχών του στην εταιρεία που κατέχει τα πνευματικά δικαιώματά του.

Ο Αλέν-Φαμπιέν Ντελόν στρέφεται εναντίον της Ανούσκα, του αδελφού τους, Άντονι και των τριών εκτελεστών της διαθήκης και ζητά την ακύρωση αυτών των πράξεων με το σκεπτικό ότι εκείνη την εποχή ο πατέρας του «δεν διέθετε πλέον την αναγκαία αντίληψη» ώστε να είναι νόμιμες.

Λόγω της επιδείνωσης της υγείας του προς το τέλος της ζωής του, οκτώ μήνες πριν από τον θάνατό του, τον Ιανουάριο του 2024, ο Αλέν Ντελόν είχε τεθεί σε αναγκαστική κηδεμονία για διάστημα 60 μηνών.

Ο Αγιελά είπε ότι θέλει να ξεκινήσει μια «διαδικασία μεσολάβησης για να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά».

Οι δικηγόροι του Άντονι και της Ανούσκα Ντελόν δεν θέλησαν να κάνουν κάποιο σχόλιο.

