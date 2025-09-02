Νέα εποχή στην αμερικανική Vogue: Η Chloe Malle στο τιμόνι του συντακτικού περιεχομένου

Η Κλόι Μαλ (Chloe Malle) αναλαμβάνει τη θέση της επικεφαλής συντακτικού περιεχομένου (Head of Editorial Content) για την αμερικανική έκδοση της Vogue, με άμεση ισχύ.

Σε αυτή τη νέα θέση, η Μαλ, η οποία είναι επί του παρόντος αρχισυντάκτρια του Vogue.com και συμπαρουσιάστρια του The Run-Through, του εβδομαδιαίου podcast μόδας και κουλτούρας της Vogue, θα ηγηθεί της δημιουργικής και συντακτικής κατεύθυνσης του περιοδικού και θα ενταχθεί στην ομάδα των δέκα Heads of Editorial Content της Vogue παγκοσμίως, αναφέροντας απευθείας στην Άννα Γουίντουρ (Anna Wintour).

«Η μόδα και τα μέσα εξελίσσονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, και είμαι ενθουσιασμένη -και με διακατέχει δέος- που αποτελώ μέρος αυτής της αλλαγής», δήλωσε η Μαλ. «Νιώθω επίσης απίστευτα τυχερή που έχω ακόμα την Άννα λίγα βήματα πιο πέρα ως μέντορά μου».

Η Άννα Γουίντουρ δήλωσε προς τα μέλη της ομάδας: «Όταν έπρεπε να προσλάβω κάποιον για να επιμεληθεί την αμερικανική Vogue, ώστε να μπορέσω να επικεντρωθώ περισσότερο στην πολυδιάστατη ανάπτυξη της Vogue στο παγκόσμιο κοινό της, καθώς και στις εκδόσεις και τα γεγονότα της, όπως το Met Gala και το Vogue World, ήξερα ότι είχα μόνο μία ευκαιρία να το κάνω σωστά».

Συμπλήρωσε επίσης: «Σε μια στιγμή αλλαγής τόσο μέσα στον κόσμο της μόδας όσο και έξω από αυτόν, η Vogue πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί ταυτόχρονα σημείο αναφοράς και πρωτοπόρο δύναμη. Η Κλόι έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη μακρά, μοναδική ιστορία της αμερικανικής Vogue και στο μέλλον της, στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε -όχι μόνο ως μέντορας αλλά και ως μαθήτριά της- καθώς θα μας καθοδηγεί σε μέρη που δεν έχουμε ξαναβρεθεί».

Η Μαλ ξεκίνησε να εργάζεται στη Vogue το 2011 ως Social Editor, όπου επιμελήθηκε την κάλυψη γάμων και κοινωνικών εκδηλώσεων και συνέβαλε σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων, από μόδα και πολιτική έως κατοικίες, κήπους, ομορφιά και υγεία. Έχει επιμεληθεί επίσης πολλά βιβλία της Vogue, ενώ από το 2016 έως το 2023 ήταν Contributing Editor, γράφοντας άρθρα, επιβλέποντας ειδικά πρότζεκτ και δουλεύοντας ως sittings editor. Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί επίσης στους The New York Times, The Wall Street Journal, Architectural Digest, WWD και άλλα.

Από το φθινόπωρο του 2023, που ανέλαβε αρχισυντάκτρια του Vogue.com, η απευθείας επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας διπλασιάστηκε και σημειώθηκε διψήφια αύξηση σε όλους τους βασικούς δείκτες, όπως μοναδικές προβολές, χρόνος παραμονής και όγκος περιεχομένου, ειδικά σε μεγάλα γεγονότα όπως το Met Gala και το Vogue World. Επιπλέον, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διεύρυνση των τρόπων αφήγησης της Vogue, εγκαινιάζοντας newsletters υπό την επιμέλεια συντακτών και επιτυχημένες ετήσιες ενότητες όπως το Dogue και το Vogue Vintage Guide. Επίσης, ενίσχυσε σημαντικά το τμήμα Weddings της Vogue, αυξάνοντας την παραγωγή περιεχομένου κατά 30% και επιτυγχάνοντας πρωτοφανή επίπεδα αλληλεπίδρασης.

«Έχω περάσει την καριέρα μου στη Vogue δουλεύοντας σε ρόλους που αφορούν κάθε πλατφόρμα – από την έντυπη και την ψηφιακή έκδοση, μέχρι τον ήχο, το βίντεο, τα events και τα social media», λέει η Μαλ, που ζει στο Μανχάταν με τον σύζυγό της, τα δύο παιδιά τους και τον σκύλο τους, τον Lloyd. «Λατρεύω το περιοδικό, λατρεύω το περιεχόμενο που δημιουργούμε και αγαπώ τους συντάκτες που το δημιουργούν. Η Vogue με έχει ήδη διαμορφώσει ως άνθρωπο· τώρα ανυπομονώ να συμβάλω κι εγώ στη διαμόρφωση της Vogue».

Η δήλωση της Γούιντουρ καταλήγει: «Η μόδα είναι η τέχνη της αποδοχής της αλλαγής, αλλά κάποιες αλλαγές αγγίζουν την καρδιά περισσότερο από άλλες. […] Η Κλόι είναι μία δημοσιογράφος με πάθος, ενσυναίσθηση και εξαιρετική οπτική για την εποχή μας. Είμαι ενθουσιασμένη που θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί, καθώς οδηγεί εμάς και το κοινό μας εκεί που δεν έχουμε ξαναπάει ποτέ».

