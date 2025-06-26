Τέλος εποχής για τη Vogue – Αποχωρεί από το «τιμόνι» η Άννα Γουίντουρ μετά από 37 χρόνια

Η Άννα Γουίντουρ αποχωρεί από τη θέση της στην αμερικανική Vogue. Η Γουίντουρ —η οποία ηγήθηκε ως αρχισυντάκτρια για 37 χρόνια— ανακοίνωσε τα νέα σε συνάντηση του προσωπικού το πρωί της Τετάρτης.

Η έκδοση θα αναζητήσει νέα επικεφαλής συντακτικού περιεχομένου. Ωστόσο, η Γουίντουρ θα συνεχίσει να κατέχει τη θέση της ως παγκόσμια επικεφαλής περιεχομένου της Condé Nast και παγκόσμιας συντακτικής διευθύντριας στη Vogue.

Η καριέρα της Γουίντουρ στη Vogue πραγματικά μεταμόρφωσε το περιοδικό, καθιστώντας την αμερικανική έκδοση μια κορυφαία δύναμη στα μέσα ενημέρωσης της μόδας σήμερα. Πριν αναλάβει την αρχισυνταξία στην έκδοση, διετέλεσε δημιουργική διευθύντρια το 1983, και αργότερα ηγήθηκε της βρετανικής Vogue από το 1985 έως το 1987, πριν επανενταχθεί στην αμερικανική Vogue.

Το 1988, το πρώτο της τεύχος στα περίπτερα – τον Νοέμβριο του 1988, με τη Michaela Bercu να φοράει ένα πουλόβερ Christian Lacroix και τζιν Guess αξίας 50 δολαρίων – προκάλεσε αναταραχή στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με το τι σήμαινε η «υψηλή μόδα».

Καθ’ όλη τη δεκαετία του ’90, τα εξώφυλλά της προκάλεσαν συζητήσεις γύρω από την αναγνωρισιμότητα και τη μόδα – και περιστασιακά προκάλεσαν διαμάχη όταν έρχονταν σε αντίθεση με την εταιρική ή την κοινή γνώμη – με αστέρια όπως η Oprah Winfrey, η Madonna, η Ivana Trump, η Renée Zellweger, η Kate Moss, η Naomi Campbell, η Christy Turlington, η Cindy Crawford και άλλες.

Η μακροχρόνια φήμη της ως απαιτητικής και δύστροπης εργοδότριας πιστεύεται ότι ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Μιράντα Πρίστλι στο βιβλίο «Ο Διάβολος Φοράει Prada», ένα βιβλίο που γράφτηκε από την πρώην βοηθό της Λόρεν Βάισμπεργκερ και αργότερα έγινε ταινία με πρωταγωνίστριες την Αν Χάθαγουεϊ και τη Μέριλ Στριπ.

