Βασιλιάς Κάρολος: Παρασημοφόρησε την θρυλική αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ

Παράσημο για τη συμβολή της στη μόδα πήρε η θρυλική αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ, από τον βασιλιά Κάρολο, σε τελετή στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ το πρωί της Τρίτης.

Η 75χρονη Dame έφτασε στο παλάτι φορώντας ένα κομψό γκρι καρό σακάκι με ασορτί φούστα μέχρι τη γάμπα και μπότες, ενώ παρέμεινε πιστή στην εμβληματική της εικόνα, φορώντας τα μαύρα γυαλιά ηλίου, που έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της στιλιστικής της ταυτότητας.

Ωστόσο, η Άννα Γουίντουρ ακολούθησε το βασιλικό πρωτόκολλο και αποχωρίστηκε τα χαρακτηριστικά της γυαλιά μόλις ξεκίνησε η τελετή, κατά την οποία ο βασιλιάς Κάρολος την ανακήρυξε επίσημα Companion of Honour.

Αφού ο 76χρονος Κάρολος έβαλε το μετάλλιο στο πέτο του σακακιού της, η πιο σκληρή γυναίκα στη μόδα χαμογέλασε ενώ έσφιγγε το χέρι του μονάρχη.

🕶️🎖️ Congratulations Dame Anna Wintour!



Today at Buckingham Palace, The King presented the legendary Editor-in-Chief of @VogueMagazine with the Order of the Companions of Honour for Services to Fashion.



— The Royal Family (@RoyalFamily) February 4, 2025

Η Άννα Γουίντορ είναι περισσότερο γνωστή ως η μακροχρόνια αρχισυντάκτρια της Vogue, θέση που κατέχει από το 1988.

Διευθύνει επίσης το Met Gala από το 1995 και έγινε Μέλος του Τάγματος των Συντρόφων της Τιμής στη λίστα των Τιμών των Γενεθλίων του Βασιλιά, το 2023, για τις υπηρεσίες της στη μόδα.

Το Τάγμα των Συντρόφων της Τιμής απονέμεται σε εκείνους που έχουν εξαιρετική συνεισφορά στην εθνική ζωή, και υπάρχουν μόνον 65 αποδέκτες του μεταλλίου.

Μαζί με την Άννα, η 61χρονη Τρέισι Έμιν τιμήθηκε επίσης στην τελετή, αφού έγινε Dame πέρυσι για τις υπηρεσίες της στην τέχνη.

Παράτησε το Medway College of Design τη δεκαετία του 1980 για να γίνει εξέχον μέλος της ομάδας σύγχρονων καλλιτεχνών που ονομάστηκε YBAs (Young British Artists – Νέοι Βρετανοί Καλλιτέχνες).

Στο μεταξύ, η Άννα είχε χριστεί Dame Commander από τη βασίλισσα Ελισάβετ σε τελετή το 2017, σε αναγνώριση της προσφοράς της στη μόδα και τη δημοσιογραφία.

