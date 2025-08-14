search
14.08.2025 14:03

Κλόι Μαλ: Η επικρατέστερη διάδοχος της Άννα Γουίντουρ

14.08.2025 14:03
cloe-mal-new

Η Άννα Γουίντουρ (Anna Wintour) ετοιμάζεται να παραδώσει τη σκυτάλη της Vogue, καθώς η ανακοίνωση της διαδόχου της αναμένεται μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του PageSix, η Κλόι Μαλ (Chloe Malle) θεωρείται αυτή τη στιγμή η επικρατέστερη για να αναλάβει την αρχισυνταξία του θρυλικού αμερικανικού περιοδικού.

Η Μαλ, κόρη της διάσημης ηθοποιού Kάντις Μπέργκεν (Candice Bergen) και του σκηνοθέτη Λουί Μαλ (Louis Malle), είναι ήδη μέλος της συντακτικής ομάδας της Vogue. Πρόσφατα, το όνομά της απασχόλησε τα διεθνή μέσα χάρη στην συνέντευξη που πήρε από τη Λόρεν Σάντσες (Lauren Sánchez), λίγο πριν από τον γάμο της με τον Τζεφ Μπέζος (Jeff Bezos) , τον περασμένο Ιούνιο.

Η διαδικασία επιλογής βρίσκεται στο «τελικό στάδιο», με τα ανώτερα στελέχη της Condé Nast, μεταξύ των οποίων ο CEO Ρότζερ Λιντς (Roger Lynch) και η ίδια η Γουίντουρ, να έχουν περιορίσει τους υποψηφίους σε μόλις τέσσερα με πέντε άτομα. Εκτός από την Μαλ, ένα από τα ονόματα που ακούγονται έντονα είναι αυτό της Νικόλ Φελπς (Nicole Phelps), της παγκόσμιας διευθύντριας της Vogue Runway.

Η τελική ανακοίνωση αναμένεται πριν από την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον κόσμο της μόδας.

