Λευτέρης Πανταζής: Ακυρώθηκε η συναυλία του στην Καμπή Άρτας – «Δύναμη και κουράγιο στους πυρόπληκτους»

Η χώρα εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές με πολλαπλά μέτωπα να κατακαίνε διάφορες περιοχές.
Στην Καμπή Άρτας, η φωτιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές, με τρία μεγάλα μέτωπα να απειλούν τον Δήμο Ζηρού.
Ο Λευτέρης Πανταζής που ήταν προγραμματισμένο να τραγουδήσει στην περιοχή, το βράδυ της Πέμπτης 14 Αυγούστου, ανακοίνωσε την ακύρωση της συναυλίας του, γράφοντας: «Δύναμη και κουράγιο σε όλους τους πυρόπληκτους».
Ο τραγουδιστής επρόκειτο να εμφανιστεί στο πλευρό της Κόνι Μεταξά, της Γιώτας Γρίβα και του Θάνου Τζάνη.
