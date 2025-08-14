search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

14.08.2025 13:22

Λευτέρης Πανταζής: Ακυρώθηκε η συναυλία του στην Καμπή Άρτας – «Δύναμη και κουράγιο στους πυρόπληκτους»

14.08.2025 13:22
Η χώρα εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές με πολλαπλά μέτωπα να κατακαίνε διάφορες περιοχές.

Στην Καμπή Άρτας, η φωτιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές, με τρία μεγάλα μέτωπα να απειλούν τον Δήμο Ζηρού.

Ο Λευτέρης Πανταζής που ήταν προγραμματισμένο να τραγουδήσει στην περιοχή, το βράδυ της Πέμπτης 14 Αυγούστου, ανακοίνωσε την ακύρωση της συναυλίας του, γράφοντας: «Δύναμη και κουράγιο σε όλους τους πυρόπληκτους».

Ο τραγουδιστής επρόκειτο να εμφανιστεί στο πλευρό της Κόνι Μεταξά, της Γιώτας Γρίβα και του Θάνου Τζάνη.

