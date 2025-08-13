Φωτιές: Μάχη με φλόγες, ανέμους και αναζωπυρώσεις – Μπαράζ εκκενώσεων, τραυματίες και ανυπολόγιστη καταστροφή

Μαίνεται για μία ακόμη ημέρα, ο πύρινος εφιάλτης σε πολλαπλά μέτωπα σε όλη τη χώρα.

Ενεργά μέτωπα σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Χίο και Πρέβεζα, αντιμετωπίζουν οι Πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή 33 εναέριων μέσων καθώς άνεμοι από 6 ως 8 Μποφόρ δυσχεραίνουν τη μάχη.

Όπως είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης το τελευταίο 48ωρο σε όλη τη χώρα εκδηλώθηκαν 152 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές.

«Μάλιστα σήμερα το σκηνικό του καιρού χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλά ποσοστά υγρασίας και ισχυρούς ανέμους που κατά τόπους φτάνουν τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον για την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών», είπε χαρακτηριστικά.

Διπλό μέτωπο και 112 στην Αχαΐα

Σε εξέλιξη εξακολουθούν να βρίσκονται οι πυρκαγιές στις περιοχή Συχαινών Πάτρας και στην Δυτική Αχαΐα.

Στα Συχαινά η φωτιά εξακολουθεί να καίει κοντά σε κατοικημένες περιοχές και στις προσπάθειες κατάσβεσής της συμμετέχουν 57 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα και 22 πυροσβεστικά οχήματα.

Στα πλαίσια της εντολής εκκένωσης από το 112 στην περιοχή του Μπάλα, αστυνομικές δυνάμεις συνδράμουν στην απομάκρυνση των καλογραιών από το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μπάλας της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Πάτρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice August 13, 2025

Στην Δυτική Αχαΐα η φωτιά επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστική να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Νωρίτερα και οι κάτοικοι στη Βούντενη κλήθηκαν μέσω του 112 να απομακρυνθούν άμεσα προς την Πάτρα.

Συνολικά επιχειρούν 165 πυροσβέστες με 5 πεζοπόρα τμήματα και 51 οχήματα.

Και στα δύο μέτωπα επιχειρούν από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 πυροσβεστικά ελικόπτερα.

ΒΙ.ΠΕ. Πατρών: Κάηκαν ένα εγκαταλειμμένο εργοστάσιο και μια αποθήκη με λιπάσματα

Περιορισμένες φαίνεται να είναι οι ζημιές που προκλήθηκαν σε εγκαταστάσεις της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων, κ. Δημήτρη Λειβαδάρο που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο κ. Λειβαδάρος ανέφερε ότι «από την πυρκαγιά που εισήλθε στους χώρους της ΒΙ.ΠΕ. έχει καταστραφεί ένα εγκαταλειμμένο εργοστάσιο καθώς και ένας αποθηκευτικός χώρος με λιπάσματα».

Σημείωσε πάντως ότι «οι φλόγες πέρασαν μέσα από προαύλιους χώρους εργοστασίων, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί κάτι σοβαρότερο. Η φωτιά πάντως που εξαπλώθηκε γρήγορα και ήταν πολύ έντονη, φαίνεται ότι έχει προκαλέσει αρκετές καταστροφές σε καταστήματα εκτός της βιομηχανικής περιοχής».

Ανακοίνωση της ΕΤΒΑ για ΒΙΠΕ ΑΕ

Στο μεταξύ σε ανακοίνωσή της η ΕΤΒΑ αναφέρει ότι: “Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκτός των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου Πάτρας την Τρίτη 12/8 στη Κάτω Αχαΐα, κατέκαψε περιμετρικά το Επιχειρηματικό Πάρκο και με τις απώλειες να περιορίζονται σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και μια αποθήκη. Η παροχή νερού υπήρξε αδιάλειπτη από το δίκτυο του Επιχειρηματικού Πάρκου χάρη στην λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους που διαθέτει η ΕΤΒΑ, επικουρώντας το δύσκολο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Από το πρωί ξεκίνησε και η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Η λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου αποκαθίσταται σταδιακά ακολουθώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας”.

Στην Αχαΐα ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ

Στο μεταξύ στην Αχαΐα μεταβαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ κ. Παναγιώτης Γ. Τερεζάκης σύμφωνα με ανακοίνωση τη εταιρίας

Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση ο κ. Τερεζάκης θα ελέγξει δια ζώσης και να δώσει, το δυνατόν συντομότερα, τις κατάλληλες εντολές για επίλυση των προβλημάτων που προκάλεσε στο σιδηροδρομικό δίκτυο η μεγάλη φωτιά».

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι «με εντολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εξαιτίας της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και σε κοντινή απόσταση σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, διεκόπη η κυκλοφορία στο τμήμα Βραχνέικα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.

Ως εκ τούτου, οι αμαξοστοιχίες του Προαστιακού Πάτρας που εκτελούν δρομολόγια στο τμήμα ‘Αγιος Ανδρέας-Καμίνια θα τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό Βραχνέικα, μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία διεξάγεται προσωρινά μεταξύ ΣΣ Κιάτου και ΣΣ Ακράτας, ενώ εκτός λειτουργίας βρίσκονται τα συστήματα των σηράγγων Τράπεζας και Πλατάνου. Τα συνεργία του αναδόχου που έχουν την ευθύνη της συντήρησης βρίσκονται είδη στην περιοχή με σκοπό την άμεση αποκατάσταση των βλαβών. Υπολογίζεται ότι εντός της ημέρας θα έχει αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του δικτύου.

Η αντίδραση του ΟΣΕ, ως Διαχειριστής Υποδομής, υπήρξε άμεση και εντός του πλαισίου μηδενικής ανοχής που έχει υιοθετηθεί για ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μετακινήσεων”.

Η εικόνα σε Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Χιο

Δύο ενεργά μέτωπα προς Ριζοβούνι και Παντάνασσα διατηρούν το συναγερμό στην Πρέβεζα, όπου επιχειρούν δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα.

Στην Παντάνασσα η κατάσταση χαρακτηρίζεται δραματική καθώς σπίτια, κτηνοτροφικές μονάδες και μελίσσια έχουν καταστραφεί.

Τουλάχιστον 17 κοινότητες βρίσκονται χωρίς νερό.

Στη Χίο δύο μέτωπα μεταξύ των χωριών Σπαρτούντα και Χαλανδρά αντιμετωπίζουν οι πυοοσβεστικές δυνάμεις ενώ πνέουν άνεμοι ισχύος 6 Μποφόρ. Πέντε ελικόπτερα ανέλαβαν δράση με το πρώτο φως της ημέρας ενώ τα μεσάνυχτα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά στο μέτωπο του Κοφινά.

Στη Ζάκυνθο, είναι σε εξέλιξη το μέτωπο προς Λιθακιά ενώ βελτιωμένη χαρακτηρίζεται η εικόνα στο Κερί.

Λίγο μετά τις 6 το πρωί ξέσπασε νέα πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας, της Κεφαλονιάς, όπου κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες.

Λίγο μετά τις 9.30 το πρωί, μήνυμα 112 κάλεσε τους κατοίκους του Αθέρα να απμακρυνθούν προς το Λιβάδι.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 Wildfire in your area



‼️ If you are in #Atheras #Kefalonia move away to #Livadi



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/S63M24FXQt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025

Τραυματίες πυροσβέστες σε Αχαΐα, Φιλιππιάδα, Χίο και Αιτωλοακαρνανία

Με ασθενοφόρα διακομίστηκαν τρεις πυροσβέστες με συμπτώματα θερμοπληξίας στην Αχαΐα, ένας στην Αιτωλοακαρνανία με κάκωση άνω άκρου και ένας στη Φιλιππιάδα με εγκαύματα. Στη Χίο, δέκα πυροσβέστες και δύο εθελοντές έλαβαν πρώτες βοήθειες.

Ο κ. Βαθρακογιάννης προειδοποίησε ότι «η σημερινή ημέρα αναμένεται πολύ δύσκολη, καθώς για τις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς».

Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα το ΕΚΑΒ – Δεκάδες διακομιδές

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και τη διενέργεια διακομιδών στις περιοχές που δοκιμάζονται από τις μεγάλες πυρκαγιές. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) και το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ) διατηρούν συνεχή επικοινωνία με τα Παραρτήματα και τους Τομείς του ΕΚΑΒ, τους υγειονομικούς σχηματισμούς που βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς και με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εξασφαλίζοντας άμεσο συντονισμό και ενίσχυση δυνάμεων όπου χρειάζεται.

Αχαΐα

Στην περιοχή επιχειρούν 11 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα. Από την έναρξη της πυρκαγιάς έχουν διακομιστεί 14 περιστατικά: 9 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (1 με ελαφρά εγκαύματα, 1 πυροσβέστης με συμπτώματα καταβολής, 1 κατακεκλιμένος και 6 με αναπνευστικά προβλήματα), 3 σε όμορα Κέντρα Υγείας και το υπνωτήριο του Δήμου, και 2 στο ΚΥ Βάρδας, μετά την προληπτική εκκένωση του ΚΥ Κάτω Αχαΐας.

Αιτωλοακαρνανία – Σταμνά

Η περιοχή καλύπτεται από 4 ασθενοφόρα όμορων περιοχών. Έχουν διακομιστεί 3 περιστατικά: 2 στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου (πυροσβέστης με κάκωση άνω άκρου και ηλικιωμένος με αναπνευστικά προβλήματα) και 1 κατακεκλιμένος στο ΚΥ Αιτωλικού.

Πρέβεζα

Στην περιοχή επιχειρούν 8 ασθενοφόρα. Έχουν διακομιστεί συνολικά 30 περιστατικά: 7 με αναπνευστικά προβλήματα στο ΚΥ Θεσπρωτικού, 8 στο ΓΝ Άρτας (4 από το ΚΥ Θεσπρωτικού και 4 από το ΚΥ Φιλιππιάδας), 10 από τη Φιλιππιάδα (9 κατακεκλιμένοι με αναπνευστικά προβλήματα και 1 πυροσβέστης με εγκαύματα) και 5 από γειτονικά χωριά στο ΓΝ Άρτας.

Ζάκυνθος

Η περιοχή καλύπτεται από 2 ασθενοφόρα. Δεν έχουν καταγραφεί διακομιδές.

Χίος

Στην περιοχή επιχειρούν 5 ασθενοφόρα. Έχουν διακομιστεί 8 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα – 7 στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» και 1 στο ΚΥ Βολισσού. Επιπλέον, 12 άτομα (10 πυροσβέστες και 2 εθελοντές) έλαβαν πρώτες βοήθειες στο πεδίο για αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά εγκαύματα.

