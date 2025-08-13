search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 11:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2025 11:07

Εξάμηνη αναστολή διαπίστευσης σε φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

13.08.2025 11:07
organic_products_unsplash

Αναστολή της διαπίστευσης του φορέα διαπίστευσης TERRA CERT για τον τομέα των βιολογικών προϊόντων, για χρονικό διάστημα έξι μηνών, και τη διενέργεια νέας αξιολόγησης στη συνέχεια αποφάσισε το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, όπως ανακοινώθηκε.

Το ιστορικό της υπόθεσης έχει ως εξής:

Κατά την 521η Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, που διεξήχθη τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκε ακρόαση των εκπροσώπων του Φορέα «TERRA CERT AE. δ.τ. «TERRA CERT» αναφορικά με ευρήματα που έχουν διαπιστωθεί και βάσει των οποίων προκύπτει μη τήρηση των Κανονισμών Διαπίστευσης, σε συνέχεια διενέργειας έκτακτης επιθεώρησης του Ε.ΣΥ.Δ που πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29/7/2025.

Σημειώνεται ότι η σχετική Συνεδρίαση που ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 7/8/2025, αναβλήθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Φορέα, για τις 11/8/2025.

Στις 11/08/2025, ο φορέας υπέβαλε νέο αίτημα αναβολής της Συνεδρίασης καθώς και σχετικό υπόμνημα συνοδευόμενο με επιπλέον προς εξέταση στοιχεία. Η Συνεδρίαση διεξήχθη και πραγματοποιήθηκε ακρόαση των εκπροσώπων του φορέα, ωστόσο η απόφαση των μελών του Εθνικού Συμβουλίου καθορίσθηκε σε νέα Συνεδρίαση προκειμένου να υπάρχει χρόνος για την εξέταση των στοιχείων που υπέβαλε ο φορέας. Η νέα Συνεδρίαση ορίσθηκε για την Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση που παρέδωσε ο Επικεφαλής Αξιολογητής, την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων του Ε.ΣΥ.Δ, καθώς επίσης τις απόψεις που προέβαλε και τα έγγραφα που προσκόμισε ο Φορέας Πιστοποίησης «TERRA CERT AE. δ.τ. «TERRA CERT»», τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την αναστολή της διαπίστευσης του υπ’ αρ. Πιστοποιητικού 1332-1, (Β3/3), για τον τομέα των βιολογικών προϊόντων, για χρονικό διάστημα έξι μηνών, και τη διενέργεια νέας αξιολόγησης μετά την παρέλευση του ως άνω σχετικού χρονικού διαστήματος της αναστολής, προκειμένου να εξετασθεί εκ νέου εάν έχουν αρθεί οι Μη Συμμορφώσεις και οι λόγοι συνολικά της αναστολής της διαπίστευσης (Απόφαση Σ/ 10365/25).

Η απόφαση αυτή ελήφθη στη βάση της διαφύλαξης της αξιοπιστίας της διαπίστευσης δεδομένου ότι ο διαπιστευμένος Φορέας κρίθηκε ότι έχει παραβιάσει απαιτήσεις των Κανονισμών Διαπίστευσης και συγκεκριμένα τις παραγράφους που αναφέρονται στη μη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις αυτών και των συναφών κριτηρίων που προδιαγράφονται από το Ε.ΣΥ.Δ..

Στη συνέχεια των ανωτέρω, την ως άνω Απόφαση Σ/ 10365/25 της 522ης Συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου επικύρωσε ομόφωνα, αυθημερόν, στις 12/8/2025, κατά τη διάρκεια της 228ης συνεδρίασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΣΥ.Δ. ( Συνεδρίαση 228 του Δ.Σ. του Ε.ΣΥ.Δ., Απόφαση ΔΣ/4625/25).

Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν ενημέρωσης του Φορέα σημειώνεται ότι η ισχύς της απόφασης άρχεται από τις 12/8/2025.

Επισημαίνεται ότι οι πιστοποιήσεις που έχουν εκδοθεί από τον εν λόγω Φορέα μέχρι σήμερα διατηρούν την ισχύ τους.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στην Πρέβεζα: Συγκλονίζει κάτοικος που έχασε το σπίτι του – «Δεν με βοήθησε κανείς, πάλευα με έναν κουβά κι ένα βαρέλι» (video)

«Λύστε τα πριν φύγετε» – Έκκληση για τα πυρόπληκτα ζώα

Ενοίκια: Αφόρητο το κόστος στέγασης – Η μέση αύξηση από το 2018 αγγίζει το 80%, οι τιμές θα σταθεροποιηθούν σε υψηλά επίπεδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xiri-karpi-new
ΥΓΕΙΑ

Ο ξηρός καρπός που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά

troxaia-metra-eksodos-astinomia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα μέτρα της αστυνομίας για τον Δεκαπενταύγουστο – Αναλυτικός οδηγός

fwtia_keratea4
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Θράσος της κυβέρνησης να πανηγυρίζει για την πολιτική του 112 – Αβοήθητοι οι πολίτες προσπαθούν να σώσουν το βιός τους

FOTIES-EUROKINISSI_1308
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Μάχη με φλόγες, ανέμους και αναζωπυρώσεις – Μπαράζ εκκενώσεων, τραυματίες και ανυπολόγιστη καταστροφή

fotia_achaia_1308_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: Οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα 6 μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 11:57
xiri-karpi-new
ΥΓΕΙΑ

Ο ξηρός καρπός που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά

troxaia-metra-eksodos-astinomia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα μέτρα της αστυνομίας για τον Δεκαπενταύγουστο – Αναλυτικός οδηγός

fwtia_keratea4
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Θράσος της κυβέρνησης να πανηγυρίζει για την πολιτική του 112 – Αβοήθητοι οι πολίτες προσπαθούν να σώσουν το βιός τους

1 / 3