ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξανδρος Πηγαδάς

13.08.2025 08:00

Ενοίκια: Αφόρητο το κόστος στέγασης – Η μέση αύξηση από το 2018 αγγίζει το 80%, οι τιμές θα σταθεροποιηθούν σε υψηλά επίπεδα

13.08.2025 08:00
enoikia-new

Στα ύψη βρίσκονται τα ενοίκια στη χώρα μας, καθώς η φετινή χρονιά δείχνει να είναι η δυσκολότερη της τελευταίας δεκαετίας μιας και οι τιμές έχουν λάβει την ανιούσα και δεν λένε να ξεκολλήσουν από εκεί.

Παράλληλα, και η φοιτητική στέγη στην Ελλάδα αποτελεί ένα δύσκολο προς επίλυση πρόβλημα τόσο για τους γονείς, όσο και για τους φοιτητές, αφού οι τιμές στις μεγάλες πανεπιστημιουπόλεις καταγράφουν εντυπωσιακές αυξήσεις στα μισθώματα.

Μέσα σε 6 μόλις χρόνια, οι τιμές ενοικίασης έχουν διπλασιαστεί ή και τριπλασιαστεί σε πολλές περιπτώσεις. Επτά στα δέκα σπίτια έως και 50 τ.μ. ενοικιάζονται πάνω από 500 ευρώ, ενώ η γενική εκτίμηση στην αγορά, είναι ότι δύσκολα μπορεί να βρει κάποιος ένα «αξιοπρεπές» διαμέρισμα κάτω από τα 600 ευρώ.

Όπως αποκάλυψε και στο topontiki.gr, ο κ. Λευτέρης Ποταμιάνος, πρόεδρος των μεσιτών Αττικής, οι μεγάλες αυξήσεις στα ενοίκια ξεκίνησαν από το 2018. Από τότε η μέση αύξηση αγγίζει το 70%-80%.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Ποταμιάνος, τόνισε ότι ο κόσμος πλέον δεν μπορεί να πληρώσει από ένα όριο και πάνω και όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «έχουμε ξεκινήσει και βλέπουμε σημεία αντίστασης. Είμαστε στο σημείο που έχει ‘’ταβανιάσει’’ όλο αυτό. Δεν πάει πιο πάνω».

Όσον αφορά τις τιμές των ενοικίων εκτιμά ότι δεν θα ανέβουν άλλο, αλλά θα σταθεροποιηθούν σε υψηλά επίπεδα. «Είναι πιθανό ο κόσμος να αφήνει άλλες υποχρεώσεις απλήρωτες, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στη στεγαστική ανάγκη που ίσως είναι και η πιο βασική», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί στη φοιτητική στέγη απάντησε πως είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Ειδικά, από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Ιούνιο βρίσκεις διαμέρισμα με μεγάλη δυσκολία. «Τώρα είναι η εποχή που καταγράφεται αυξημένη ζήτηση. Υπάρχουν περιπτώσεις που φοιτητές αναγκάζονται να βρουν στέγη αρκετά μακριά από τη σχολή τους και οι αποκλίσεις στις τιμές είναι το πολύ 10% από τη μία περιοχή στην άλλη», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος των μεσιτών Αττικής ανέφερε πως τα μικρά διαμερίσματα, παρά το μέγεθός τους, είναι πιο ακριβά ανά τετραγωνικό από μεγαλύτερα σπίτια, εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης από φοιτητές, εργένηδες, αλλά και νεαρά ζευγάρια.

Ενδεικτικά, στην περιοχή του Ζωγράφου, την πλέον φοιτητική περιοχή της Αθήνας λόγω της εγγύτητάς της στην Πανεπιστημιούπολη και την Πολυτεχνειούπολη, ένα φοιτητικό σπίτι  μικρότερο των 60 τ.μ. έχει μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης 530 ευρώ. Σε αυτές τις τιμές μάλιστα συμπεριλαμβάνονται και υπόγεια.

Τέλος, υπογράμμισε ότι δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από την κυβέρνηση για να υπάρξει μια αποσυμφόρηση της αγοράς. Για παράδειγμα, σχεδιάζει την κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών έως το 2030. Το πρόβλημα όμως είναι τωρινό, το 2030 θα είναι πολύ αργά.

