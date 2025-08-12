ΕΦΕΤ: Ανακαλεί κονσέρβα κολιού (photos)

Ο ΕΦΕΤ προχώρησε στην ανάκληση κονσέρβας κολιού, την οποία χαρακτηρίζει «μη ασφαλές τρόφιμο», λόγω της παρουσίας ισταμίνης σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του νομοθετικού ορίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος “Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων – Έλεγχος για τον προσδιορισμό ισταμίνης σε αλιευτικά προϊόντα” για το 2025, προέβη σε δειγματοληψία αλιεύματος με στοιχεία: “ΚΟΛΕΟΙ ΑΚΕΦΑΛΟΙ ΛΕΒΑ”, με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 15/11/2026 (αριθμό παρτίδας 33205023H), σε κονσέρβα καθαρού βάρους 360 γρ., μεικτού βάρους 500g, που παρασκευάζεται από την εταιρεία “Ε. & Κ. ΜΠΟΥΧΛΗΣ Α.Ε.” με έδρα στη Μόρια Λέσβου.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ διότι διαπιστώθηκε η παρουσία ισταμίνης σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του νομοθετικού ορίου.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω τροφίμου και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν».

