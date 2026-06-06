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06.06.2026 12:58

Αμερικανικά δημοσιεύματα: Κόκκινος συναγερμός από το Πεντάγωνο για απειλή κατασκοπείας από το Ισραήλ

06.06.2026 12:58
trump-netanyahu

Η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ (DIA) φέρεται να αναβάθμισε σε «κρίσιμο» το επίπεδο ανησυχίας για πιθανές κατασκοπευτικές δραστηριότητες του Ισραήλ, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα που επικαλούνται νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους, η αξιολόγηση βασίζεται σε ανησυχίες ότι το Ισραήλ επιχειρεί να συλλέξει πληροφορίες για τις εσωτερικές συζητήσεις και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η DIA συνέταξε επτασέλιδο έγγραφο στο οποίο επισημαίνεται πως οι δυνατότητες του Ισραήλ τόσο στην ανθρώπινη κατασκοπεία όσο και στη συλλογή τεχνικών πληροφοριών έχουν φτάσει σε «κρίσιμο επίπεδο».

Αμερικανός αξιωματούχος φέρεται να δήλωσε ότι οι ΗΠΑ λαμβάνουν ήδη αυξημένα μέτρα ασφαλείας κατά τις επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών στο Ισραήλ, προσθέτοντας ότι η χώρα είναι γνωστή για τις επιθετικές πρακτικές συλλογής πληροφοριών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη δημόσια επιβεβαίωση των πληροφοριών από το Πεντάγωνο ή την ισραηλινή κυβέρνηση.

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