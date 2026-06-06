Αλβανία: Τέταρτη νύχτα συγκρουσιακών διαδηλώσεων κατά της μετατροπής υδροβιότοπου σε θέρετρο από την οικογένεια Τραμπ (Video)

Xιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στα Τίρανα με αίτημα την αναστολή του τουριστικού σχεδίου του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ για τη νήσο Σάσων.

«Έντι Ράμα παραιτήσου», έγραφαν τα πανό και ορισμένα έδιχναν καρικατούρα του αλβανού πρωθυπουργού να παραδίδει τα κλειδιά στην Ιβάνκα Τραμπ που προανήγγειλε ότι «μια ξεχασμένη στρατιωτική βάση θα μετατραπεί σε θέρετρο 10.000 δωματίων» αφού εξασφαλίστηκε ειδικό καθεστώς επενδυτή από τις αλβανικές αρχές στην προστατευόμενη ακτογραμμή της Αδριατικής.

🇦🇱 Cuarta noche de protestas en #Albania contra un megaproyecto turístico en reserva natural, vinculado a Jared Kushner e Ivanka Trump. Manifestantes exigen suspensión y defienden tierras albanesas. pic.twitter.com/M1X00gNb5q — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) June 4, 2026

Στις διαμαρτυρίες προστίθενται καταγγελίες από 40 οικολογικές οργανώσεις ότι το επενδυτικό σχέδιο θέτει σε κίνδυνο προστατευόμενο υγροβιότοπο όπου ζουν φλαμίνγκο, φώκιες και θαλάσσιες χελώνες. «Η Αλβανία δεν πωλείται», είναι κεντρικό σύνθημα των διαδηλωτών που αντιμετώπισαν τις δυνάμεις ασφαλείας οι οποίες έκαναν χρήση κανονιών νερού. Ο Έντι Ράμα μίλησε πρόσφατα για σχέδιο «4 δισεκατομμυρίων ευρώ», ενώ Αλβανοί εισαγγελείς φέρεται να έχουν παγώσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της κατασκευάστριας εταιρίας Atlantic Incubation Partners LLC, που συνδέεται με το επενδυτικό ταμείο Affinity του Τζάρεντ Κούσνερ.

Η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς (SPAK) ξεκίνησε έρευνα σχετικά με την αλλαγή του καθεστώτος της προστατευόμενης ζώνης της περιοχής Βιόσα/Νάρτα χωρίς δημόσιο διαγωνισμό για την αγορά των τίτλων ιδιοκτησίας. Σε ανάρτησή της η Ιβάνκα Τραμπ αφηγήθηκε ότι ανακάλυψε το νησί Σάσων ενώ βρίσκονταν στο γιοτ ενός φίλου. «Σταματήσαμε για μια βουτιά. Κολυμπήσαμε μέχρι το νησί. Κάναμε πεζοπορία ξυπόλητοι μέχρι την κορυφή και μάς μάγεψε», ανέφερε.

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