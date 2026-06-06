Νέες επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν – «Ο πραγματικός εχθρός είναι το Ισραήλ», απαντά ο Αραγτσί στον Αούν

Οι Φρουροί της Επανάστασης -ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν– ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν κατά «εχθρικών βάσεων» στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, ως «απάντηση» στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που αναμεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB, «εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυραύλους».

Στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, βασίλεια όπου είναι εγκατεστημένες μεγάλες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στον Κόλπο, κηρύχτηκαν συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές.

Iranian missiles targeted Kuwait, triggering nationwide sirens pic.twitter.com/qttrAi9Gnz — World Source News (@Worldsource24) June 6, 2026

Ανταποκριτές του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων μετέδωσαν πως ακούστηκε σειρά εκρήξεων νωρίς το πρωί κοντά στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, καθώς και στο Μπαχρέιν.

Στο Κουβέιτ, ακούστηκαν επανειλημμένοι κρότοι σε περιοχές κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, ενώ εκρήξεις που έμοιαζαν να οφείλονται σε αναχαιτίσεις από την αντιαεροπορική άμυνα ακούστηκαν στη Μανάμα, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας, ανέφεραν οι ανταποκριτές του AFP.

Οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν λίγη ώρα νωρίτερα ότι επιτέθηκαν εναντίον «εχθρικών βάσεων» στην περιοχή σε αντίποινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος.

Διαψεύδουν οι ΗΠΑ πλήγμα κατά του 5ου στόλου

Το Ιράν εκτόξευσε επτά πυραύλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν σήμερα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι έξι από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ο έβδομος δεν έφτασε στον προβλεπόμενο στόχο του.

«Το Ιράν εκτόξευσε επτά βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν (…) σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, οι έξι αναχαιτίστηκαν και ο έβδομος δεν έφτασε στον στόχο του», τόνισε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), προσθέτοντας πως δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός ως τώρα και διαψεύδοντας πως υπήρξαν ζημιές σε αμερικανικές υποδομές στο Μπαχρέιν.

Moments ago, CENTCOM forces shot down four Iranian one-way attack drones that were launched toward the Strait of Hormuz. The attack drones posed an immediate threat to regional maritime traffic. U.S. forces subsequently struck Iranian coastal surveillance radar sites in Goruk and… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 5, 2026

Μπαχρέιν: «Κατάφωρη επίθεση» τα νέα ιρανικά πλήγματα

Το Μπαχρέιν καταδίκασε τα νέα ιρανικά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του εδάφους του και του γειτονικού Κουβέιτ, χαρακτηρίζοντάς τα «κατάφωρη επίθεση» και «σαφή παραβίαση της κυριαρχίας» των δύο χωρών.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αναχαίτισαν επτά βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αραγτσί σε Αούν: «Σώσε» τον Λίβανο από τον «πραγματικό του εχθρό»

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, κάλεσε σήμερα τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζοζέφ Αούν, ο οποίος χθες ζήτησε από την Τεχεράνη να μην «παρεμβαίνει» πλέον στις υποθέσεις της χώρας του, να «σώσει» τον Λίβανο από τον «πραγματικό του εχθρό», το Ισραήλ.

«Με βάση τις δηλώσεις του Αούν θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι το Ιράν είναι αυτό που έχει υπό την κατοχή του το ένα πέμπτο του Λιβάνου, έχει εκτοπίσει το ένα τέταρτο των Λιβανέζων και βομβαρδίζει τη χώρα του καθημερινά», έγραψε ο Αραγτσί στο Χ αναφερόμενος στο Ισραήλ χωρίς να το κατονομάζει.

«Αν ο Λίβανος ήταν διαπραγματευτικό χαρτί για το Ιράν, θα είχαμε καταλήξει σε συμφωνία εδώ και καιρό. Σώστε τον Λίβανο από τον πραγματικό σας εχθρό, κύριε πρόεδρε», πρόσθεσε.

Based on Mr. Aoun's comments, one would think it's Iran that has occupied 1/5 of Lebanon, displaced 1/4 of Lebanese and bombing his country on daily basis.



Had Lebanon been bargaining chip for Iran, we'd have a deal long ago.



Save Lebanon from your real foe, Mr. President. https://t.co/24OJ9uiIXU — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 6, 2026

H συνέντευξή για το …διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Σε συνέντευξή που παραχώρησε χθες Παρασκευή στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ο Αούν κατηγόρησε το Ιράν ότι χρησιμοποιεί τον Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες του με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, σε μια από τις πιο σκληρές επικρίσεις του μέχρι σήμερα κατά της Τεχεράνης και του συμμάχου της στον Λίβανο, της Χεζμπολάχ.

«Ο λαός του Λιβάνου πληρώνει το τίμημα (…) για χάρη» των συμφερόντων του Ιράν, κατήγγειλε ο Αούν. «Δεν είναι δική σας η χώρα, είναι δική μας (…) Δεν πρέπει να παρεμβαίνετε στη χώρα μας», τόνισε απευθυνόμενος στο Ιράν.

«Χρησιμοποιούν τον Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες τους με τις ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Λιβανέζος πρόεδρος. «Είναι απαράδεκτο».

Το Ιράν έχει θέσει ως προϋπόθεση οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ τον τερματισμό των συγκρούσεων και στον Λίβανο. Παράλληλα την Πέμπτη οι Φρουροί της Επανάστασης – το επίλεκτο σώμα στρατού του Ιράν—απαίτησαν την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τον Λίβανο.

Την ίδια ημέρα η Χεζμπολάχ απέρριψε ένα νέο σχέδιο εκεχειρίας στο οποίο είχαν συμφωνήσει οι κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, καθώς εκεχειρία που είχε ανακοινωθεί στις 17 Απριλίου δεν έγινε ποτέ σεβαστή. Βασικός όρος της συμφωνίας αυτής είναι η σιιτική οργάνωση να παύσει πυρ και να αποσύρει τους μαχητές της από τον νότιο Λίβανο.

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, σε γραπτή του ανακοίνωση την Πέμπτη δήλωσε ότι τη συμφωνία απορρίπτει «μεγάλο μέρος του λιβανικού λαού».

Απαντώντας στον Κάσεμ ο Αούν σχολίασε χθες: «Η Χεζμπολάχ πρέπει να κατανοήσει ότι δεν υπάρχει άλλη λύση πέρα από το να καθίσουμε και να μιλήσουμε, δεν υπάρχει άλλο μέσο (…) για να σώσουμε ό,τι απομένει πέρα από τις διαπραγματεύσεις και τη διπλωματία».

«Πρόκειται για τον λιβανικό λαό όχι για τον λαό του Ναΐμ Κάσεμ», πρόσθεσε ο Αούν, τονίζοντας ότι «η πλειονότητα του λιβανικού λαού έχει μπουχτίσει» από τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ «μπορεί να ισοπεδώσει όλη τη χώρα, αλλά δεν θα καταφέρει ποτέ να πετύχει τον στόχο του», εκτίμησε ο ίδιος. «Το προσπάθησε στη Γάζα. Η Χαμάς εξακολουθεί να έχει απαιτήσεις, όχι;».

«Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να βάλουμε τέλος στην κατάσταση εχθρότητας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ», εκτίμησε ο Λιβανέζος πρόεδρος, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι το ζήτημα της Χεζμπολάχ μπορεί να επιλυθεί μόνο εντός της χώρας.

Και απευθυνόμενος στο Ισραήλ o Αούν είπε: «πρέπει να επιδείξετε μια κάποια βούληση (…) να τερματίσετε αυτόν τον πόλεμο. (…) Εμείς είμαστε έτοιμοι, έχουμε τη βούληση και τη δέσμευση, εσείς;».

Η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, αφού εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

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