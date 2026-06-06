Ανησυχία για ανεξέλεγκτη εξάπλωση του Έμπολα – Κίνδυνος να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες επιδημίες

Η κυριότερη υπηρεσία δημόσιας υγείας των ΗΠΑ προειδοποίησε χθες Παρασκευή ότι αν δεν ληφθούν σθεναρά μέτρα άμεσα, η τρέχουσα επιδημία του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό «μπορεί να προσλάβει μέγεθος συγκρίσιμο» αν όχι «μεγαλύτερο» από εκείνη που είχε καταγραφτεί την περίοδο μεταξύ του 2014 και του 2016 στην αφρικανική ήπειρο.

«Επείγει να ληφθούν μέτρα για να επιβραδυνθεί η εξάπλωση αυτής της επιδημίας και να αποφευχθεί να φθάσει σε μέγεθος ίσο, αν όχι μεγαλύτερο» από αυτή την τελευταία, τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Τζέισον Άσερ, επικεφαλής της διεύθυνσης πρόβλεψης και ανάλυσης επιδημιών των κέντρων ελέγχου και πρόληψης ασθενειών (CDC).

Αυτή που χαρακτηρίζεται η χειρότερη επιδημία του Έμπολα στην ιστορία εκδηλώθηκε στη Γουινέα και μαινόταν στη δυτική Αφρική ως το 2016· άφησε πίσω πάνω από 11.000 νεκρούς, κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

«Αν δεν υπάρξουν σθεναρά υγειονομικά μέτρα, τα μοντέλα υποδεικνύουν πως είναι πιθανή επιδημία αυτού του μεγέθους», επέμεινε ο κ. Άσερ.

Σε ενημέρωση που δημοσιοποίησαν χθες τα CDC περιλαμβάνονται μοντέλα πιθανής εξέλιξης της επιδημίας που παίρνουν υπόψη ιδίως το εκτιμώμενο ποσοστό των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί και τεθεί σε απομόνωση.

Τα μοντέλα δημιουργήθηκαν «για τη διευκόλυνση της λήψης μέτρων, όχι για να σπείρουμε πανικό», τόνισε ο ειδικός.

Ο Σάτις Πιλάι, υπεύθυνος για την αντίδραση των CDC στην επιδημία, τόνισε από την πλευρά του ότι «ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί και χρειάζεται να τεθούν σε απομόνωση είναι ασαφής σε αυτό το στάδιο», πάντως εκτίμησε πως τα ποσοστά βρίσκονται στο κατώτερο στάδιο της καμπύλης βάσει των μοντέλων.

Ωστόσο υπεύθυνοι για τα μοντέλα επισήμαναν πως απαιτούνται προετοιμασίες για το χειρότερο, καθώς και αντίδραση εξίσου ισχυρή με εκείνη που είχε υπάρξει πριν από δέκα χρόνια για να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση της επιδημίας στη δυτική Αφρική.

Ούτε εμβόλιο, ούτε συγκεκριμένη θεραπεία

Η τρέχουσα επιδημία οφείλεται στο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού, πιο σπάνιο, για το οποίο δεν υπάρχει σήμερα ούτε συγκεκριμένη θεραπεία, ούτε εμβόλιο. Οι περισσότερες προηγούμενες επιδημίες οφείλονταν στο στέλεχος Ζαΐρ του ιού, για το οποίο αντιθέτως υπάρχει εμβόλιο. Κηρύχτηκε την 15η Μαΐου στη βορειοανατολική ΛΔ Κονγκό. Είναι κατά σειρά η 17η στην πελώρια χώρα της κεντρικής Αφρικής. Ωστόσο οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν πως ο ιός κυκλοφορούσε κάτω από τα ραντάρ για κάποιο διάστημα προτού κηρυχτεί η επιδημία.

Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο επιδημιολογικό δελτίο του ΠΟΥ, έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά 381 κρούσματα στη ΛΔ Κονγκό, ανάμεσά τους 64 θανατηφόρα. Στην άλλη πλευρά των βορειοανατολικών συνόρων, στην Ουγκάντα, έχουν επιβεβαιωθεί 16 κρούσματα και ένας θάνατος. Επτά ασθενείς ανέρρωσαν στη ΛΔ Κονγκό, δύο στην Ουγκάντα.

15.000 νεκροί τα τελευταία 50 χρόνια

Ο Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία πενήντα χρόνια, με τον δείκτη θνητότητας να κυμαίνεται μεταξύ του 25% και του 90%, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Η πιο φονική επιδημία στη ΛΔ Κονγκό είχε στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ανθρώπους επί συνόλου 3.500 κρουσμάτων μεταξύ του 2018 και του 2020.

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