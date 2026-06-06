Η Κίνα γκρεμίζει σιωπηλά τα «αόρατα τείχη» της

Όταν συζητάμε για την Κίνα, συνήθως η προσοχή στρέφεται στους δασμούς, τις εμπορικές συγκρούσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τη μάχη για την τεχνολογική πρωτοκαθεδρία. Ωστόσο μια λιγότερο θεαματική αλλαγή βρίσκεται σε εξέλιξη στο εσωτερικό της χώρας και ενδέχεται να επηρεάσει όχι μόνο την κινεζική κοινωνία, αλλά και την παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του «Economist», η κινεζική κυβέρνηση χαλαρώνει σταδιακά το περίφημο σύστημα hukou, έναν μηχανισμό εσωτερικής καταγραφής πληθυσμού που για δεκαετίες διαχώριζε τους πολίτες σε «αγροτικούς» και «αστικούς». Η μεταρρύθμιση δεν συνοδεύεται από μεγάλες ανακοινώσεις ή πολιτικά συνθήματα. Παρ’ όλα αυτά, μπορεί να αποδειχθεί μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές αλλαγές στη σύγχρονη Κίνα.

Το hukou λειτουργεί ουσιαστικά ως ένα εσωτερικό διαβατήριο. Εκατομμύρια άνθρωποι που εγκατέλειψαν τα χωριά τους για να εργαστούν στις αναπτυσσόμενες κινεζικές πόλεις συνέχισαν να θεωρούνται διοικητικά κάτοικοι της επαρχίας από την οποία προέρχονταν. Το αποτέλεσμα ήταν να εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα χωρίς να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματα και τις παροχές των μόνιμων κατοίκων.

Πρόκειται για ένα παράδοξο που χαρακτήρισε την κινεζική οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών. Εργάτες έχτιζαν ουρανοξύστες, δούλευαν σε εργοστάσια και συνέβαλλαν στην οικονομική έκρηξη πόλεων όπως η Σαγκάη ή η Σενζέν, αλλά συχνά δυσκολεύονταν να αποκτήσουν πρόσβαση σε κοινωνική ασφάλιση, δημόσια εκπαίδευση ή άλλες υπηρεσίες στις ίδιες τις πόλεις όπου ζούσαν.

Στα τέλη του 2025, οι αγροτικοί μετανάστες που εργάζονταν στις πόλεις υπολογίζονταν σε περίπου 131 εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ ο ευρύτερος λεγόμενος «μετακινούμενος πληθυσμός» της χώρας ξεπερνούσε τα 357 εκατομμύρια άτομα. Πρόκειται για μια πληθυσμιακή ομάδα μεγαλύτερη από ολόκληρο τον πληθυσμό πολλών ηπείρων.

Οι οικονομικές συνέπειες

Η αβεβαιότητα που δημιουργούσε το σύστημα είχε και οικονομικές συνέπειες. Όταν δεν αισθάνεσαι ασφαλής για το μέλλον σου, αποταμιεύεις περισσότερο. Οι Κινέζοι μετανάστες εργαζόμενοι έγιναν διάσημοι για την αποταμιευτική τους συμπεριφορά, κρατώντας στην άκρη χρήματα για έκτακτες ανάγκες, υγειονομικά έξοδα ή περιόδους ανεργίας.

Έρευνα οικονομολόγων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την οποία επικαλείται ο «Economist», έδειξε ότι την περίοδο 2012 – 2022 τα νοικοκυριά μεταναστών με αγροτικό hukou αποταμίευαν κατά μέσο όρο σημαντικά περισσότερο από αντίστοιχα νοικοκυριά που διέθεταν αστικό καθεστώς εγγραφής.

Εδώ ακριβώς εμφανίζεται μια ενδιαφέρουσα σύνδεση ανάμεσα στην κοινωνική πολιτική και το παγκόσμιο εμπόριο. Ένα από τα μεγαλύτερα παράπονα των εμπορικών εταίρων της Κίνας είναι ότι η χώρα παράγει και εξάγει περισσότερα αγαθά από όσα καταναλώνει. Οι κινεζικές αποταμιεύσεις παραμένουν εξαιρετικά υψηλές και η εσωτερική κατανάλωση χαμηλότερη από ό,τι θα περίμενε κάποιος για μια οικονομία αυτού του μεγέθους.

Αν όμως οι μετανάστες εργαζόμενοι αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια και αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές, ενδέχεται να ξοδεύουν περισσότερα και να αποταμιεύουν λιγότερα. Με απλά λόγια, η Κίνα θα μπορούσε να καταναλώνει μεγαλύτερο μέρος όσων παράγει αντί να τα διοχετεύει στις διεθνείς αγορές.

Η σκέψη αυτή είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς μεταφέρει τη συζήτηση από τους δασμούς και τις εμπορικές κυρώσεις σε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο. Ίσως οι εμπορικές εντάσεις να μην αντιμετωπίζονται μόνο με οικονομικά αντίμετρα, αλλά και με κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την εσωτερική ζήτηση.

Πώς εφαρμόστηκε το hukou

Οι ρίζες του hukou βρίσκονται στη δεκαετία του 1950, όταν το κινεζικό κράτος προσπαθούσε να ελέγξει τις μαζικές μετακινήσεις πληθυσμού προς τα βιομηχανικά κέντρα. Η ηγεσία φοβόταν την ανεξέλεγκτη αστικοποίηση, τη δημιουργία παραγκουπόλεων και την αποδυνάμωση της αγροτικής παραγωγής. Για δεκαετίες το σύστημα εξυπηρετούσε και έναν ακόμη στόχο: διατηρούσε τους ανθρώπους συνδεδεμένους με τη γη τους. Σε περιόδους οικονομικής δυσκολίας ή ανεργίας, πολλοί εργαζόμενοι επέστρεφαν στα χωριά τους αντί να παραμένουν στις πόλεις χωρίς εργασία. Από την πλευρά του κράτους, αυτό λειτουργούσε ως μηχανισμός κοινωνικής σταθερότητας.

Η μεταρρύθμιση του συστήματος ξεκίνησε σταδιακά και με διαφορετικούς ρυθμούς από πόλη σε πόλη. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2024 από τους ερευνητές Τζου Τσεν, Τσιαντσιάν Σανγκ, Τζιπένγκ Τζανγκ, η πιθανότητα ένας μετανάστης να πληροί τις προϋποθέσεις απόκτησης τοπικού hukou έχει αυξηθεί θεαματικά τα τελευταία χρόνια. Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι το 2011 λιγότεροι από τους μισούς μετακινούμενους κατοίκους μιας μέσης κινεζικής πόλης θα μπορούσαν να αποκτήσουν τοπική εγγραφή. Το 2024 το ποσοστό αυτό είχε φτάσει σχεδόν στο 95%.

Κίνα δύο ταχυτήτων

Η εικόνα, βέβαια, δεν είναι ενιαία. Οι μεγαλύτερες και πλουσιότερες πόλεις της χώρας εξακολουθούν να διατηρούν αυστηρούς περιορισμούς. Το Πεκίνο και η Σαγκάη παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πλήρη αστικά δικαιώματα.

Παράλληλα, η κινεζική κυβέρνηση ακολουθεί και μια δεύτερη στρατηγική: δεν κάνει απλώς το hukou ευκολότερο στην απόκτηση, αλλά προσπαθεί να το καταστήσει λιγότερο απαραίτητο. Σε αρκετές πόλεις οι κάτοικοι μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση σε κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση ή αγορά κατοικίας χωρίς να διαθέτουν τοπικό hukou, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια. Τον Μάιο του 2026, το Κρατικό Συμβούλιο της Κίνας κάλεσε τις τοπικές αρχές να διευρύνουν περαιτέρω την πρόσβαση των μη εγγεγραμμένων κατοίκων στις δημόσιες υπηρεσίες, επιβεβαιώνοντας ότι η κατεύθυνση της πολιτικής παραμένει σταθερή.

Οι αλλαγές φαίνεται ήδη να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των νοικοκυριών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο «Economist», η διαφορά στα ποσοστά αποταμίευσης μεταξύ όσων διαθέτουν αστικό hukou και όσων δεν διαθέτουν έχει μειωθεί σημαντικά μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία.

Ίσως αυτό να είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ιστορίας. Δείχνει μια Κίνα δυο ταχυτήτων: από τη μία έχουμε μια οικονομική υπερδύναμη που συγκρούεται με τη Δύση μέσω δασμών, γεωπολιτικής και ανταγωνισμού για τις αγορές και από την άλλη βλέπουμε την προσπάθεια εκατομμυρίων ανθρώπων να αισθανθούν ότι ανήκουν πραγματικά στην πόλη όπου ζουν και εργάζονται. Αν η Κίνα επιθυμεί να μειώσει τις τριβές με τους εμπορικούς της εταίρους, ίσως η λύση να μην βρίσκεται μόνο στις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο. Ίσως να βρίσκεται στην κατεδάφιση των αόρατων τειχών που εξακολουθούν να χωρίζουν τους ίδιους τους πολίτες της.

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας: Παίρνει τα ηνία της αναδιάταξης σε Αριστερά και Κεντροαριστερά

Ορμούζ και Λίβανος απειλούν την εκεχειρία

Διάχυτος εκνευρισμός για το κόμμα Σαμαρά – Η ασάφεια για το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού δυσκολεύει τους χειρισμούς της Ν.Δ.