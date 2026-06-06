Βολιβία: Κλιμακώνεται η πολιτική κρίση – Αστυνομία και στρατός άνοιξαν αποκλεισμένο δρόμο στη Λα Πας

Δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού άνοιξαν χθες Παρασκευή στη Βολιβία αποκλεισμένο δρόμο ζωτικής σημασίας για τον εφοδιασμό με τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης της πρωτεύουσας Λα Πας και της γειτονικής Ελ Άλτο, πόλεων που ασφυκτιούν εξαιτίας των μαζικών κινητοποιήσεων για πάνω από έναν μήνα, με κεντρικό αίτημα να παραιτηθεί ο κεντροδεξιός πρόεδρος Ροδρίγο Πας.

Στην εξουσία έξι μήνες, ο αρχηγός του κράτους ετοιμάζεται να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να αποκτήσει τη δυνατότητα να αναπτύξει μονάδες του στρατού για να αρθούν τα μπλόκα όπου παραμένουν, εδώ κι εβδομάδες, αγρότες και εργάτες σε διάφορους τομείς της χώρας των Άνδεων.

Εν αναμονή της έγκρισης από το κοινοβούλιο σχεδίου νόμου που θα του επιτρέψει να προχωρήσει στο μέτρο, η αστυνομία, με υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων, απομάκρυνε τα συντρίμμια με τα οποία είχε αποκλειστεί οδικός άξονας στρατηγικής σημασίας νότια της Λα Πας, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Προτού ανοίξει ξανά ο δρόμος, εκατοντάδες άνθρωποι αναγκάζονταν κάνουν παράκαμψη αρκετών χιλιομέτρων με τα πόδια για να φτάσουν στις αγροτικές κοινότητες Λιπάρι και Ρίο Αμπάχο, προκειμένου να προμηθευτούν λαχανικά και άλλα διατροφικά προϊόντα.

Ο πρόεδρος Πας μετέβη επιτόπου μετά την επιχείρηση, συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας, τον οποίο διόρισε αυτή την εβδομάδα, τον Ερνέστο Χουστινιάνο. Απευθυνόμενος στον Τύπο, επανέλαβε πως θέλει «διάλογο» κι όχι «σύγκρουση».

Η Λα Πας και η Ελ Άλτο, όπως και —σε χαμηλότερο βαθμό— η Κοτσαμπάμπα (κεντρικά), η Ορούρο (δυτικά) και η Ποτοσί (νοτιοδυτικά), αντιμετωπίζουν ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων και καυσίμων εξαιτίας των οδοφραγμάτων, που χθες ήταν σχεδόν ήταν περίπου εκατό κατά τις αρχές, σε όλη την επικράτεια.

Ο Μοράλες και η διακίνηση ναρκωτικών

Ο πρόεδρος κατηγόρησε εξάλλου για ακόμη μια φορά τον σοσιαλιστή πρώην πρόεδρο Έβο Μοράλες (2006-2019) ότι βρίσκεται πίσω από τις διαδηλώσεις, υποστηρίζοντας μάλιστα πως τις «χρηματοδοτεί» με έσοδα προερχόμενα «από τη διακίνηση ναρκωτικών» στην Τσαπάρε, προπύργιο του και οχυρό των κοκαλέρος —των καλλιεργητών κόκας— στο κεντρικό τμήμα της Βολιβίας.

«Χρησιμοποιεί τον λαό για να τον προστατεύει από τα προβλήματά του με τη δικαιοσύνη», κατήγγειλε ακόμη ο Ροδρίγο Πας, προφανώς αναφερόμενος στο ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος του πρώην προέδρου για υπόθεση φερόμενης εμπορίας ανήλικης, κατηγορία που ο ενδιαφερόμενος απορρίπτει.

Προχθές Πέμπτη, οι ΗΠΑ εξέφρασαν ξανά την υποστήριξή τους στην κυβέρνηση του Ροδρίγο Πας, ο οποίος αφότου ανέλαβε προσεταιρίστηκε την Ουάσιγκτον.

Ο αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε μέσω X ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ «παρακολουθεί» στενά την κατάσταση. «Η Βολιβία δεν πρέπει να επιτρέψει να μετατραπεί σε θύμα του προηγούμενου status quo» και να ανακτήσει «την κυριαρχία της η ναρκωτρομοκρατία», έκρινε.

Ο Έβο Μοράλες, πύρινος επικριτής της Ουάσιγκτον, του απάντησε χθες, επίσης μέσω X, σχολιάζοντας πως οι ΗΠΑ «καταφεύγουν ξανά στη ρητορεία περί “ναρκωτρομοκρατίας” για να στιγματίσουν την κοινωνική αμφισβήτηση και να συκοφαντήσουν τα δίκαια αιτήματα αυτών που υπερασπίζονται τη δημοκρατία, την εθνική κυριαρχία και τους φυσικούς πόρους μας», των κινημάτων των εργαζομένων.

Αγρότες, εργάτες, μεταλλωρύχοι, μεταφορείς, εκπαιδευτικοί διαδηλώνουν από τις αρχές του περασμένου μήνα, πιέζοντας την κυβέρνηση. Αρχικά ζητούσαν λύσεις για την οικονομική κρίση, τη χειρότερη των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών στη Βολιβία, όμως πλέον απαιτούν να παραιτηθεί ο κεντροδεξιός πρόεδρος Πας.

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