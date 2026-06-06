Μέση Ανατολή: Συναγερμός σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν – Πυραυλικές επιθέσεις και φόβοι γενικευμένης ανάφλεξης

Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής βρίσκεται ο Περσικός Κόλπος μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και τις πυραυλικές επιθέσεις που ακολούθησαν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.

Συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές ήχησαν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν «εχθρικές βάσεις» ως απάντηση στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

Σειρήνες πολέμου σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι κηρύχθηκε συναγερμός για αεροπορική επιδρομή, καλώντας πολίτες και κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στα πλησιέστερα ασφαλή σημεία.

The siren has been sounded ..Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) June 6, 2026

Λίγο νωρίτερα, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ είχαν γνωστοποιήσει ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για την αναχαίτιση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών εφόρμησης.

Σύμφωνα με το γενικό επιτελείο του Κουβέιτ, οι εκρήξεις και οι κρότοι που ακούγονταν στην περιοχή οφείλονταν στις επιχειρήσεις αναχαίτισης των επιθέσεων.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.



تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.… pic.twitter.com/88tTHBcKAd — KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) June 6, 2026

Οι δύο χώρες φιλοξενούν μεγάλες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και θεωρούνται κομβικά σημεία της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στον Κόλπο.

«Το Ιράν εκτόξευσε επτά βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν (…) σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, οι έξι αναχαιτίστηκαν και ο έβδομος δεν έφτασε στον στόχο του», τόνισε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), προσθέτοντας πως δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός ως τώρα και διαψεύδοντας πως υπήρξαν ζημιές σε αμερικανικές υποδομές στο Μπαχρέιν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγματα σε «εχθρικές βάσεις»

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιβεβαίωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις εναντίον «εχθρικών βάσεων» στην περιοχή, ως απάντηση στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών εγκαταστάσεων ραντάρ.

Η ανακοίνωση μεταδόθηκε από την κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τους στόχους ή τις ζημιές.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται παρά την εύθραυστη κατάπαυση πυρός που θεωρητικά εξακολουθεί να ισχύει στην περιοχή.

Τι ανακοίνωσε η CENTCOM

Το αμερικανικό μεικτό διοικητήριο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν τέσσερα ιρανικά drones τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, κατευθύνονταν προς το στενό του Ορμούζ και συνιστούσαν «άμεση απειλή» για την εμπορική ναυσιπλοΐα.

Όπως αναφέρθηκε, αμερικανικά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές Γκουρούκ και στο νησί Κεσμ, με στόχο εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και ραντάρ.

Η CENTCOM υπογράμμισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επίθεση από το Ιράν στο πλαίσιο «νόμιμης άμυνας».

Moments ago, CENTCOM forces shot down four Iranian one-way attack drones that were launched toward the Strait of Hormuz. The attack drones posed an immediate threat to regional maritime traffic. U.S. forces subsequently struck Iranian coastal surveillance radar sites in Goruk and… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 5, 2026

Η Τεχεράνη μιλά για «προειδοποιητικά» πυρά

Η ιρανική πλευρά υποστήριξε ότι εκτόξευσε «προειδοποιητικούς» πυραύλους εναντίον δύο αμερικανικών πλοίων στη θάλασσα του Ομάν, ισχυρισμό που η Ουάσιγκτον διέψευσε κατηγορηματικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν νέα αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κεσμ, ενώ η ένταση στον Κόλπο παραμένει σε οριακό σημείο μετά τις σποραδικές εχθροπραξίες των τελευταίων ημερών.

Νέο ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Ζεμπντίν, στην επαρχία Ναμπάτια, στο νότιο τμήμα της χώρας, στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται μία γυναίκα και ένας διασώστης της οργάνωσης Ρισάλα, η οποία συνδέεται με το κίνημα Άμαλ, σύμμαχο της Χεζμπολάχ.

Το υπουργείο κατήγγειλε ότι «διασώστες στο καθήκον έγιναν στόχοι», ενώ δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Τραμπ: «Στο Ιράν απομένει το 21%-22% των πυραύλων του»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο NBC News ότι το Ιράν διαθέτει πλέον μόλις το «21%-22%» του πυραυλικού οπλοστασίου που είχε πριν από την έναρξη των επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Όπως υποστήριξε, έχουν καταστραφεί τα περισσότερα εργοστάσια drones, εξέδρες εκτόξευσης και εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων.

Ωστόσο, ο ίδιος είχε δηλώσει στις αρχές Μαΐου ότι στην Τεχεράνη απέμενε μόλις το «18%-19%» του αποθέματος πυραύλων, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για την ακρίβεια των αμερικανικών εκτιμήσεων.

Φόβοι για νέα γενικευμένη ανάφλεξη

Η νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι συναγερμοί στον Κόλπο και η παράλληλη κλιμάκωση στο μέτωπο του Λιβάνου εντείνουν τους φόβους για ευρύτερη αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή.

Διπλωματικές πηγές εκφράζουν ανησυχία ότι ακόμη και ένα περιορισμένο επεισόδιο στον Περσικό Κόλπο θα μπορούσε να προκαλέσει ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, με σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια ασφάλεια και την ενεργειακή αγορά.

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