Δύο θάνατοι λουομένων σε Μαραθώνα και Μεσολόγγι

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Ένας άνδρας και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα την Τρίτη (21/7) σε δύο διαφορετικά περιστατικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού.

Ειδικότερα, η Λιμενική Αρχή της Ραφήνας ανακοίνωσε ότι ένας 85χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Μαραθώνα Αττικής.

Ακόμη, μία 60χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Τουρλίδα Μεσολογγίου.

Εν τω μεταξύ, την Δευτέρα (20/7) καταγράφηκαν τέσσερις θάνατοι λουομένων.

Πρόκειται για έναν 81χρονο που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Ντιπί κόλπου Γέρας Λέσβου, έναν 76χρονο από τη θαλάσσια περιοχή «Ποταμός» Επανομής Θεσσαλονίκης, μία 76χρονη από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ακράτας και έναν 65χρονο από την παραλία Αλυκές στη Χαλκίδα.

Για όλα τα περιστατικά διενεργείται προανάκριση, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

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