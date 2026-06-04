Οι Φρουροί της Επανάστασης απαιτούν την αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο – Απορρίπτει την εκεχειρία η Χεζμπολάχ

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, απαίτησαν σήμερα την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον Λίβανο, στο νότιο τμήμα του οποίου διεξάγει χερσαία επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από την Τεχεράνη.

«Η υποστήριξη της αντίστασης στον Λίβανο είναι καθήκον του καθενός από εμάς, και η εκδίωξη του Ισραήλ από την περιοχή είναι ένας επιτεύξιμος στόχος για τους μουσουλμάνους», έγραψε ο στρατηγός Εσμαΐλ Καάνι, αξιωματούχος της Δύναμης Κουντς, του σκέλους εξωτερικών επιχειρήσεων των Φρουρών.

«Η ελάχιστη διεκδίκηση της αντίστασης είναι η αποχώρηση του καθεστώτος των σφετεριστών (σ.σ. του Ισραήλ) και η επιστροφή του στις θέσεις που είχε πριν από την έναρξη του πολέμου “εναντίον” του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου», πρόσθεσε ο Καάνι.

Παρά την κατάπαυση του πυρός τον Νοέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια προηγούμενης σύγκρουσης, ο ισραηλινός στρατός διατηρεί πέντε θέσεις στην περιοχή αυτή.

Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται “σε πιλοτικές περιοχές” στον νότο της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ, την επομένη της ανακοίνωσης μιας συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον.

Η συμφωνία αυτή, που απορρίφθηκε από τη Χεζμπολάχ, αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από τον στρατό μετά την ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του νοτίου Λιβάνου.

Πρόκειται για ένα “πρώτο στάδιο, συγκεκριμένο και απτό” που “δεν θίγει το δικαίωμά μας για πλήρη (ισραηλινή) αποχώρηση”, δήλωσε ο πρωθυπουργός, τον οποίο επικαλέστηκε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Χεζμπολάχ: Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ είναι «ανεπαίσχυντες»

Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ είναι «ανεπαίσχυντες», δήλωσε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, επισημαίνοντας ότι η ανακοίνωση της Ουάσινγκτον για την εκεχειρία αποτελεί «οδικό χάρτη για την εξόντωση μέρους του λιβανικού λαού».

Πρόσθεσε ότι η εκεχειρία με το Ισραήλ πρέπει να περιλαμβάνει και τον νότιο Λίβανο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ενδιαφερόμαστε μόνο για μια πλήρη εκεχειρία και την αποχώρηση του Ισραήλ από τα συγκεκριμένα εδάφη.

«Οσο το Ισραήλ παραμένει στον Λίβανο, η αντίσταση θα συνεχίζεται», τόνισε. «Και όσο τα λιβανικά χωριά βομβαρδίζονται τόσο το βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές».

Ο Κασέμ απέρριψε επίσης τις προσπάθειες να συνδεθεί η ανάπτυξη της Χεζμπολάχ με ευρύτερες πολιτικές διευθετήσεις, λέγοντας ότι η οργάνωση αρνείται οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της παρουσίας της και μιας εκεχειρίας ή της αποχώρησης του Ισραήλ.

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