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04.06.2026 14:09

Ο Βιμ Βέντερς αποσύρει ταινία του 1975 μετά τη συγγνώμη στη Ναστάζια Κίνσκι – Ήταν 13 ετών και συμμετείχε σε γυμνή σκηνή

04.06.2026 14:09
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Ο κορυφαίος Γερμανός σκηνοθέτης Βιμ Βέντερς (Wim Wenders) ανακοίνωσε την απόσυρση της ταινίας του «The Wrong Move», (1975), λόγω μιας γυμνής σκηνής στην οποία συμμετείχε η τότε 13χρονη Ναστάζια Κίνσκι (Nastassja Kinski).

Η ηθοποιός ζητούσε εδώ και χρόνια από τον Βέντερς να κυκλοφορήσει μία νέα εκδοχή του φιλμ.

«Αυτή ήταν η πρώτη μου ταινία, εκείνος ήταν ο πρώτος μου σκηνοθέτης και δεν με προστάτευσε» ανέφερε τον περασμένο μήνα η Κίνσκι, στη γερμανική εφημερίδα «Sueddeutsche Zeitung».

Ο δημιουργός των ταινιών «Paris, Texas» και «Wings of Desire» στην ανακοίνωσή του, ζήτησε συγγνώμη από την ηθοποιό, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το παρελθόν.

«Αναγνωρίζω ότι η Ναστάζια Κίνσκι θα έπρεπε να είχε προστατευτεί καλύτερα τότε. Γι’ αυτό, σου ζητώ συγγνώμη Ναστάζια, ανεπιφύλακτα, χωρίς «αν» και «αλλά» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βέντερς.

Σύμφωνα με το AP, το «The Wrong Move», αποτέλεσε το κινηματογραφικό ντεμπούτο της σταρ, κόρης του ηθοποιού Κλάους Κίνσκι (Klaus Kinski). Στο φιλμ, το οποίο ακολουθεί έναν επίδοξο συγγραφέα (Ρούντιγκερ Φόγκλερ) στην περιπλάνησή του στη Γερμανία, η Κίνσκι υποδύεται μια φαινομενικά βουβή έφηβη η οποία εμφανίζεται τόπλες σε μία σκηνή.

Όπως διευκρίνισε ο Γερμανός δημιουργός, η ταινία αποσύρεται «από όλες τις τρέχουσες μορφές διανομής και προβολής» και από τις πλατφόρμες streaming και την τηλεόραση. Τα πνευματικά δικαιώματα του έργου ανήκουν στο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Wim Wenders Foundation.

Η ταινία θα παραμείνει μη διαθέσιμη, συνέχισε ο σκηνοθέτης, μέχρι να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση. Επίσης σκοπεύει να ξεκινήσει έναν «ευρύ διάλογο» για το ζήτημα, με τη συμμετοχή της Κίνσκι, της Γερμανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και άλλων φορέων του κλάδου.

«Είναι απαραίτητο για την κοινωνία μας να βρει τους κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισης αμφιλεγόμενων κινηματογραφικών έργων του 20ού αιώνα και να έρθει αντιμέτωπη με νέες μορφές κατανόησης και συμπεριληπτικές οπτικές όσον αφορά τον κινηματογράφο», τόνισε ο σκηνοθέτης.

Το θέμα απασχόλησε έντονα τον Βέντερς και κατά τη διάρκεια της πρόσφατης τελετής των Γερμανικών Βραβείων Κινηματογράφου λέγοντας στο κοινό ότι το να μοντάρει αναδρομικά το έργο «δημιουργεί ένα προηγούμενο που σας επηρεάζει όλους, καθώς στη συνέχεια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει εφικτό για οποιαδήποτε ταινία στο μέλλον».

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