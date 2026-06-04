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04.06.2026 12:54

Robbie Williams – Gary Barlow: «Ιστορικό» reunion στη σκηνή (videos)

04.06.2026 12:54
williams_barlow
INSTAGRAM ROBBIE WILLIAMS

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς και ο Γκάρι Μπάρλοου έλαμψαν στο Royal Albert Hall, καθώς επανενώθηκαν στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μια δεκαετία.

Τα πρώην μέλη των Take That συνόδευσαν τη Lulu στη συναυλία της στο Λονδίνο για να ερμηνεύσουν το «Relight My Fire», ένα τραγούδι που διασκεύασαν οι τρεις τους το 1993.

Η Lulu συνόδευσε επίσης στη σκηνή τον Boy George και την Αυστραλέζα που συμμετείχε στη Eurovision, Ντέλτα Γκούντρεμ.

Τα κέρδη από την sold-out συναυλία της Lulu δωρήθηκαν στο φιλανθρωπικό της ίδρυμα, Lulu’s Mental Health Trust.

Πέρυσι, η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματα της, με τίτλο «If Only You Knew», στο οποίο περιγράφει λεπτομερώς τη μάχη της με τον αλκοολισμό και αποκάλυψε τι την οδήγησε να πιει το τελευταίο της ποτό τον Νοέμβριο του 2013.

«Με στεναχωρεί πολύ όταν σκέφτομαι ότι οι γονείς μου δεν είχαν τη βοήθεια που έχω εγώ σήμερα» δήλωσε η Lulu σε παλαιότερη συνέντευξή της.

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ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 14:27
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