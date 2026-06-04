search
ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 12:38
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.06.2026 12:12

«The Odyssey»: Σε ιστορικό σινεμά του Λος Άντζελες η ταινία του Christopher Nolan – Τριπλές καθημερινές προβολές 70mm

04.06.2026 12:12
westwood-village_odyssey_0406_1920-1080_new

Με μια ξεχωριστή και υψηλών προδιαγραφών προβολή συνεχίζεται η αναβίωση του θρυλικού κινηματογράφου Westwood Village του Λος Άντζελες.

Η πολυαναμενόμενη νέα ταινία της Universal «The Odyssey» («Οδύσσεια») σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan), θα φιλοξενηθεί για τρεις εβδομάδες, με τριπλή προβολή καθημερινά σε φιλμ 70 χιλιοστών, αμέσως μετά την επίσημη πρεμιέρα της, στις 17 Ιουλίου.

Ο κινηματογράφος, που μετρά 95 χρόνια ζωής πρόκειται να κλείσει το φθινόπωρο για μια ριζική, 12μηνη ανακαίνιση. Τη διαχείρισή του έχει αναλάβει η Αμερικανική Ταινιοθήκη σε συνεργασία με το Village Directors Circle. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με επικεφαλής τον Τζέισον Ράιτμαν (Jason Reitman), στην οποία ενώνουν τις δυνάμεις τους κορυφαίoι δημιουργοί του Χόλιγουντ, όπως οι Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg), Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese‎‎), Μπράντλεϊ Κούπερ (Bradley Cooper), Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve) αλλά και ο Νόλαν με τη σύζυγό του και παραγωγό Έμα Τόμας (Emma Thomas) με σκοπό τη διάσωση και την πλήρη αποκατάσταση του εμβληματικού κινηματογράφου.

Η προβολή της ταινίας αποτελεί μέρος ενός επιλεγμένου αριθμού προβολών και ειδικών εκδηλώσεων που προγραμματίζει η Αμερικανική Ταινιοθήκη στο διάσημο χώρο, για τη συγκέντρωση χρημάτων για τα επερχόμενα έργα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Westwood Village άνοιξε τις πύλες του πρόσφατα για την παγκόσμια πρεμιέρα του φιλμ της Paramount, «Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)», σε σκηνοθεσία Τζέιμς Κάμερον (James Cameron), γεγονός για το οποίο ο θάλαμος προβολής ανακαινίστηκε πλήρως από την Dolby.

«Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να πάει κανείς σινεμά, αλλά ελάχιστοι μπορούν να συγκριθούν με έναν κύκλο προβολών τριών εβδομάδων για την “Οδύσσεια” σε φιλμ 70mm, σε ένα από τα ωραιότερα σινε-παλάτια της χώρας», ανέφερε ο Τζέισον Ράιτμαν. «Αυτό το αφιέρωμα αποτελεί μια πρόγευση αυτού που ελπίζουμε να γίνει στο ανακαινισμένο Westwood Village. Ένα σπίτι για σπουδαίους δημιουργούς, για ένα υπέροχο κοινό και για το είδος της κινηματογραφικής εμπειρίας που απλώς δεν μπορεί να αναπαραχθεί πουθενά αλλού. Ο Κρίστοφερ Νόλαν και η Έμα Τόμας ήταν από τους πρώτους δημιουργούς που έσπευσαν να βοηθήσουν όταν ο κινηματογράφος είχε ανάγκη. Η αφοσίωσή τους στο να κρατήσουν ζωντανό το πνεύμα της κινηματογραφικής εμπειρίας συνεχίζει να μας εμπνέει όλους», κατέληξε.

Σύμφωνα με το Deadline, με ορίζοντα ολοκλήρωσης των έργων το 2027, ο ανακαινισμένος κινηματογράφος των 1.000 και πλέον θέσεων προορίζεται να γίνει ένα ζωντανό πολιτιστικό κύτταρο. Θα φιλοξενεί ειδικές προβολές με την παρουσία δημιουργών, εκδηλώσεις της οσκαρικής περιόδου, νέες κυκλοφορίες και μεγάλα αφιερώματα, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει τη μόνιμη στέγη για το ετήσιο πρόγραμμα της Αμερικανικής Ταινιοθήκης καθώς και για δημοφιλή κινηματογραφικά φεστιβάλ.

Διαβάστε επίσης:

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Αλμοδόβαρ, Τζιμ Σέρινταν και το 6ο Scary Movie (Videos)

Κριτική ταινίας: «Πικρές γιορτές» – Αλμοδόβαρ στα πρόθυρα προθανάτιας κρίσης

Ο Βέντερς αποσύρει την «Λάθος κίνηση» λόγω της απρεπούς σκηνής με την 13χρονη Κίνσκι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marjane-satrapi_0406_1920-1080_NEW

Marjane Satrapi: Πέθανε σε ηλικία 56 ετών η δημιουργός του «Persepolis»

akinita_0809_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απόφαση-βόμβα κατά των funds: Δικαστικό «στοπ» στα επιτόκια του νόμου Κατσέλη που σώζει την πρώτη κατοικία

olomeleia-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκινά η διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Την Τετάρτη η ειδική συνεδρίαση για την συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής

nafpaktos new
ΕΛΛΑΔΑ

«Βγήκα να πάρω το παιδί και είδα το αυτοκίνητο» – Tι λέει η μητέρα που έσωσε σε δευτερόλεπτα το παιδί της στη Ναύπακτο (video)

tsouvelas_ant1_new
MEDIA

ANT1: Αλέξανδρος Τσουβέλας – Νίκος Χατζηνικολάου στο σημερινό «Ενώπιος Ενωπίω»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

androulakis axtsioglou – salmas – karystianou – new
ΚΑΛΧΑΣ

4 συμπεράσματα από 6 γκάλοπ και η Καρυστιανού, τα βάρη του Τσίπρα, η προοδευτική διακυβέρνηση, το «σενάριο εν κινήσει», ο Σαλμάς, οι παγκίτες και Κασσελάκης

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

timologio-revmatos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καμπανάκι Κομισιόν: 3 λόγοι που η Ελλάδα έχει τιμές ρεύματος υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

samaras-7345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάχυτος εκνευρισμός για το κόμμα Σαμαρά - Η ασάφεια για το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού δυσκολεύει τους χειρισμούς της Ν.Δ.

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 12:38
marjane-satrapi_0406_1920-1080_NEW

Marjane Satrapi: Πέθανε σε ηλικία 56 ετών η δημιουργός του «Persepolis»

akinita_0809_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απόφαση-βόμβα κατά των funds: Δικαστικό «στοπ» στα επιτόκια του νόμου Κατσέλη που σώζει την πρώτη κατοικία

olomeleia-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκινά η διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Την Τετάρτη η ειδική συνεδρίαση για την συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής

1 / 3