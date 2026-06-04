«The Odyssey»: Σε ιστορικό σινεμά του Λος Άντζελες η ταινία του Christopher Nolan – Τριπλές καθημερινές προβολές 70mm

Με μια ξεχωριστή και υψηλών προδιαγραφών προβολή συνεχίζεται η αναβίωση του θρυλικού κινηματογράφου Westwood Village του Λος Άντζελες.

Η πολυαναμενόμενη νέα ταινία της Universal «The Odyssey» («Οδύσσεια») σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan), θα φιλοξενηθεί για τρεις εβδομάδες, με τριπλή προβολή καθημερινά σε φιλμ 70 χιλιοστών, αμέσως μετά την επίσημη πρεμιέρα της, στις 17 Ιουλίου.

Ο κινηματογράφος, που μετρά 95 χρόνια ζωής πρόκειται να κλείσει το φθινόπωρο για μια ριζική, 12μηνη ανακαίνιση. Τη διαχείρισή του έχει αναλάβει η Αμερικανική Ταινιοθήκη σε συνεργασία με το Village Directors Circle. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με επικεφαλής τον Τζέισον Ράιτμαν (Jason Reitman), στην οποία ενώνουν τις δυνάμεις τους κορυφαίoι δημιουργοί του Χόλιγουντ, όπως οι Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg), Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese‎‎), Μπράντλεϊ Κούπερ (Bradley Cooper), Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve) αλλά και ο Νόλαν με τη σύζυγό του και παραγωγό Έμα Τόμας (Emma Thomas) με σκοπό τη διάσωση και την πλήρη αποκατάσταση του εμβληματικού κινηματογράφου.

Η προβολή της ταινίας αποτελεί μέρος ενός επιλεγμένου αριθμού προβολών και ειδικών εκδηλώσεων που προγραμματίζει η Αμερικανική Ταινιοθήκη στο διάσημο χώρο, για τη συγκέντρωση χρημάτων για τα επερχόμενα έργα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Westwood Village άνοιξε τις πύλες του πρόσφατα για την παγκόσμια πρεμιέρα του φιλμ της Paramount, «Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)», σε σκηνοθεσία Τζέιμς Κάμερον (James Cameron), γεγονός για το οποίο ο θάλαμος προβολής ανακαινίστηκε πλήρως από την Dolby.

Westwood’s Village Theatre continues its revival: Universal’s Christopher Nolan epic ‘The Odyssey’ is booked to have a three-week engagement in 70 mm when the pic opens on July 17 https://t.co/Hmtwr6mWxt June 3, 2026

«Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να πάει κανείς σινεμά, αλλά ελάχιστοι μπορούν να συγκριθούν με έναν κύκλο προβολών τριών εβδομάδων για την “Οδύσσεια” σε φιλμ 70mm, σε ένα από τα ωραιότερα σινε-παλάτια της χώρας», ανέφερε ο Τζέισον Ράιτμαν. «Αυτό το αφιέρωμα αποτελεί μια πρόγευση αυτού που ελπίζουμε να γίνει στο ανακαινισμένο Westwood Village. Ένα σπίτι για σπουδαίους δημιουργούς, για ένα υπέροχο κοινό και για το είδος της κινηματογραφικής εμπειρίας που απλώς δεν μπορεί να αναπαραχθεί πουθενά αλλού. Ο Κρίστοφερ Νόλαν και η Έμα Τόμας ήταν από τους πρώτους δημιουργούς που έσπευσαν να βοηθήσουν όταν ο κινηματογράφος είχε ανάγκη. Η αφοσίωσή τους στο να κρατήσουν ζωντανό το πνεύμα της κινηματογραφικής εμπειρίας συνεχίζει να μας εμπνέει όλους», κατέληξε.

Σύμφωνα με το Deadline, με ορίζοντα ολοκλήρωσης των έργων το 2027, ο ανακαινισμένος κινηματογράφος των 1.000 και πλέον θέσεων προορίζεται να γίνει ένα ζωντανό πολιτιστικό κύτταρο. Θα φιλοξενεί ειδικές προβολές με την παρουσία δημιουργών, εκδηλώσεις της οσκαρικής περιόδου, νέες κυκλοφορίες και μεγάλα αφιερώματα, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει τη μόνιμη στέγη για το ετήσιο πρόγραμμα της Αμερικανικής Ταινιοθήκης καθώς και για δημοφιλή κινηματογραφικά φεστιβάλ.

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