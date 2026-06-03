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03.06.2026 19:24

Ο Βέντερς αποσύρει την «Λάθος κίνηση» λόγω της απρεπούς σκηνής με την 13χρονη Κίνσκι 

03.06.2026 19:24
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Ο Γερμανός σκηνοθέτης Βιμ Βέντερς ανακοίνωσε σήμερα ότι αποσύρει την ταινία του, του 1975 «Λάθος Κίνηση» (πρωτότυπος τίτλος: «Falsche Bewegung») από την διανομή λόγω μιας σκηνής στην οποία η ηθοποιός Ναστάζια Κίνσκι, τότε έφηβη, παρουσιάζεται γυμνή.

«Συνειδητοποιώ τώρα ότι η Ναστάζια Κίνσκι θα έπρεπε να είχε προστατευθεί καλύτερα», δήλωσε ο σκηνοθέτης σε ανακοίνωσή του, ζητώντας «συγγνώμη» από την ηθοποιό που είχε ζητήσει την αφαίρεση της σκηνής.

Στη σκηνή, η τότε 13χρονη Γερμανίδα ηθοποιός είναι ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι, όπου ένας ενήλικας άνδρας την πλησιάζει.

Στα τέλη Μαΐου, η 65χρονη Κίνσκι ανέφερε σε συνέντευξή της στη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung ότι προσπαθούσε ανεπιτυχώς εδώ και χρόνια να πείσει τον 80χρονο Βέντερς να κόψει τη σκηνή.

«Δεν με προστάτεψε»

«Ήταν η πρώτη μου ταινία, ήταν ο πρώτος μου σκηνοθέτης και δεν με προστάτευσε», είπε. «Παρόλο που στα 13 μου δεν καταλάβαινα ακόμα πολλά, καταλάβαινα ήδη όμως ότι αυτό δεν ήταν φυσιολογικό», συνέχισε η ηθοοποίος.

Το Ίδρυμα Βιμ Βέντερς, το οποίο κατέχει τα δικαιώματα διανομής της ταινίας, θα ξεκινήσει έναν «ευρύ διάλογο» με τα γερμανικά κινηματογραφικά ιδρύματα για να βρεθούν «κατάλληλοι τρόποι αντιμετώπισης αμφιλεγόμενων ταινιών του 20ού αιώνα», τόνισε ο Βέντερς σε ανακοίνωσή του.

«Μόνο όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ακόμα κι αν χρειαστεί πολύς χρόνος,  και όταν καταφέρουμε να παρουσιάσουμε μια λύση αποδεκτή από όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Κίνσκι, θα κάνουμε την ταινία ξανά διαθέσιμη», πρόσθεσε.

Ηγετική φυσιογνωμία του γερμανικού κινηματογράφου, ο Βέντερς, έχει τιμηθεί με βραβεία, όπως τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες το 1984 για την ταινία «Παρίσι, Τέξας» (πρωτότυπος τίτλος: «Paris, Texas»), στην οποία η Ναστάζια Κίνσκι έπαιξε τον πρωταγωνιστικό γυναικείο ρόλο.

Ως πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στην τελευταία Μπερλινάλε τον Φεβρουάριο, πυροδότησε διαμάχη με τις παρατηρήσεις του ότι ο κινηματογράφος πρέπει «να παραμένει έξω από την πολιτική».

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