Tom Holland: Η… άβολη συζήτηση για το «Spider-Man», με στόχο «την εμπειρία της ζωής του» δίπλα στον Christopher Nolan (photos/video)

Ο Τομ Χόλαντ (Tom Holland) έχει χαρακτηρίσει τη συνεργασία του με τον Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) στην ταινία «The Odyssey» («Οδύσσεια»), ως «την ευκαιρία της ζωής του». Ωστόσο, πρόσφατα αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να κάνει μια «άκρως άβολη» συζήτηση με τη Sony σχετικά με τις δεσμεύσεις του στο «Spider-Man: Brand New Day», προκειμένου να καταφέρει να εκπληρώσει το όνειρό του.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό GQ, ο βρετανός ηθοποιός εξήγησε ότι έπρεπε να πείσει τη Sony Pictures να του επιτρέψει να συμμετάσχει στο φιλμ του Νόλαν, καθώς οι δύο παραγωγές μοιράζονταν την ίδια περίοδο γυρισμάτων. Μάλιστα, δεν δίστασε να απευθυνθεί στον επικεφαλής της εταιρίας Τομ Ρόθμαν (Tom Rothman).

«Είπα στον Κρις:”Θέλω να κάνω αυτή την ταινία, αλλά αν πρόκειται να την κάνω, θα πρέπει να ενημερώσω τη Sony και να κάνω μια πολύ άβολη συζήτηση“», είπε χαρακτηριστικά ο Χόλαντ.

Πρόσθεσε ότι τελικά το στούντιο συμφώνησε να καθυστερήσει το Spider-Man για να πραγματοποιήσει την επιθυμία του, επειδή εμπιστεύονταν τον Νόλαν ότι θα τηρούσε τον λόγο του όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των γυρισμάτων.

«Πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που η Sony δέχτηκε ευχάριστα να αλλάξει το πρόγραμμα είναι επειδή ο Κρις έχει τη φήμη του σκηνοθέτη που λέει “αυτή η ταινία δεν πρόκειται να καθυστερήσει πέντε μήνες, ούτε πρόκειται να χάσουμε τον Τομ για δύο χρόνια”», συνέχισε ο ηθοποιός.

«Με οποιονδήποτε άλλο σκηνοθέτη, η συζήτηση θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική».

Η απόφαση φάνηκε να δικαιώνει όλες τις πλευρές, καθώς ο Νόλαν ολοκλήρωσε τα γυρίσματα μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Ο Χόλαντ είχε ένα διάλειμμα δύο εβδομάδων ανάμεσα στις δύο παραγωγές, οι οποίες πλέον είναι προγραμματισμένες να κυκλοφορήσουν στις αίθουσες με διαφορά μόλις δεκαπέντε ημερών.

Η «Οδύσσεια» θα κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου, ενώ το «Spider-Man: Brand New Day» θα πάρει τη σκυτάλη στις 30 Ιουλίου.

«Νιώθω σαν να ξεκινάει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής μου», τόνισε ο σταρ. «Συμβαίνουν τόσα υπέροχα πράγματα στην προσωπική μου ζωή που θα με συντροφεύουν για το υπόλοιπο της ζωής μου. Eπίσης νιώθω ότι έχω αποκτήσει μια νέα οπτική για το πού θέλω να βρίσκομαι στο Χόλιγουντ», συμπλήρωσε.

Αναλογιζόμενος τη συμμετοχή του στην επική μεταφορά του ομηρικού έπους στον ρόλο του Τηλέμαχου σε παλαιότερη συνέντευξή του στο GQ, ο Χόλαντ είχε δηλώσει: «Η καλύτερη εμπειρία που είχα ποτέ σε πλατό. Μοναδική».

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