search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 15:46
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.06.2026 14:30

«How to Rob a Bank»: Η Amazon MGM κυκλοφόρησε το πρώτο trailer για το νέο αστυνομικό θρίλερ δράσης του David Leitch (photos/video)

03.06.2026 14:30
how-to-rob-a-bank_0306_1920-1080_new
credit: Amazon MGM Studios

Δόθηκε στη δημοσιότητα από την Amazon MGM το πρώτο επίσημο trailer της ταινίας «How to Rob a Bank».

Πρόκειται για το νέο αστυνομικό θρίλερ δράσης του μετρ του είδους, Ντέιβιντ Λιτς (David Leitch), ο οποίος επιστρέφει δυναμικά μετά τα επιτυχημένα «Bullet Train» και «The Fall Guy».

Βασισμένο σε σενάριο του Μαρκ Μπιανκούλι (Mark Bianculli), το φιλμ ακολουθεί «μια συμμορία ληστών τραπεζών, η οποία επιλέγει να καταγράφει και να μοιράζεται τη δράση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, η ραγδαία διαδικτυακή τους απήχηση προσελκύει σύντομα την προσοχή των αρχών, βάζοντάς τους στο στόχαστρο ενός έμπειρου πράκτορα του FBI και ενός ευφυούς μηχανικού λογισμικού. Όταν οι διώκτες τους φτάνουν σε απόσταση αναπνοής, η συμμορία αρνείται να οπισθοχωρήσει και ρισκάροντας τα πάντα προετοιμάζει την πιο φιλόδοξη ληστεία της».

Η ταινία διαθέτει ένα λαμπερό καστ, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Νίκολας Χουλτ (Nicholas Hoult), Ζόι Κράβιτς (Zoë Kravitz), Άνα Σαουάι (Anna Sawai), Ρένζι Φελίζ (Rhenzy Feliz) και Κρίστιαν Σλέιτερ (Christian Slater).

Το πρωταγωνιστικό σχήμα συμπληρώνουν οι Πιτ Ντέιβιντσον (Pete Davidson) και Τζον Σι Ράιλι (John C. Reilly), με τον τελευταίο να ενσαρκώνει έναν από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που έχουν αναλάβει την καταδίωξη.

Την παραγωγή συνυπογράφουν οι Λιτς, Μπράιαν Γκρέιζερ (Brian Grazer), Τζεμπ Μπρόντι (Jeb Brody), Άλαν Μάντελμπαουμ (Allan Mandelbaum) και η σύζυγος του σκηνοθέτη Κέλι ΜαΚόρμικ (Kelly McCormick) ενώ χρέη εκτελεστικών παραγωγών έχουν οι Μπέν Όρμαντ (Ben Ormand) και Μαρκ Μπιανκούλι.

Σύμφωνα με το Ιndiewire, η ταινία «How to Rob a Bank» αναμένεται στους αμερικανικούς κινηματογράφους την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, πριν είναι διάθεσιμη στο Prime Video αργότερα φέτος.

Διαβάστε επίσης:

Tom Holland: Η… άβολη συζήτηση για το «Spider-Man», με στόχο «την εμπειρία της ζωής του» δίπλα στον Christopher Nolan (photos/video)

Martin Scorsese: Αναλαμβάνει ρόλο συμβούλου σε γερμανική εταιρεία AI για το μέλλον του κινηματογράφου (photos/video)

«The End of Oak Street»: Η Warner Bros. κυκλοφόρησε το νέο καθηλωτικό trailer της ταινίας (photos/videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nestle
ΕΛΛΑΔΑ

Πρόστιμο 3 εκατ. στη Nestlé Hellas για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους

1
ADVERTORIAL

Grand οpening για το νέο κατάστημα της Allwyn στο Σύνταγμα – Ολοήμερο πάρτι με χορηγούς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Pepper και Happy το Σάββατο 6 Ιουνίου

Tsipras-Famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην πρόταση για ενωτικό ψηφοδέλτιο θα επιμείνει ο Φάμελλος στην Κεντρική Επιτροπή με το βλέμμα στον Τσίπρα

ukraine_troops_3012_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία βλέπει ανοιχτό παράθυρο για συνομιλίες μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας

metaxa_nosokomeio_0306_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Αντικαρκινικό θεραπευτήριο «Μεταξά»: Το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο με πληροφοριακό σύστημα σε cloud της ΗΔΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

kalxass-2347
ΚΑΛΧΑΣ

Εντυπώσεις από Pulse και… Σκάι, ο Σαμαράς, η δημοσκοπική ταραχή στο ΠΑΣΟΚ και το φλερτ με Κασσελάκη, το δράμα της ΝΕΑΡ και η καχύποπτη Λατινοπούλου

pylones deh ipsili tasi – new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κρήτη: Οργή για ΑΔΜΗΕ –  «Φυτεύουν» 267 πυλώνες 33 μέτρων σε 100 χιλιόμετρα με παρθένα βουνά και αρχαιολογικούς χώρους

pyravlos-aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές οι απώλειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Ο πραγματικός λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε την επίθεση

Neutral-mirror-glaze-6
CUCINA POVERA

Σπιτικό διάφανο γλάσο καθρέπτη, χωρίς ζελατίνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 15:42
nestle
ΕΛΛΑΔΑ

Πρόστιμο 3 εκατ. στη Nestlé Hellas για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους

1
ADVERTORIAL

Grand οpening για το νέο κατάστημα της Allwyn στο Σύνταγμα – Ολοήμερο πάρτι με χορηγούς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Pepper και Happy το Σάββατο 6 Ιουνίου

Tsipras-Famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην πρόταση για ενωτικό ψηφοδέλτιο θα επιμείνει ο Φάμελλος στην Κεντρική Επιτροπή με το βλέμμα στον Τσίπρα

1 / 3