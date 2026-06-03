«How to Rob a Bank»: Η Amazon MGM κυκλοφόρησε το πρώτο trailer για το νέο αστυνομικό θρίλερ δράσης του David Leitch (photos/video)

Δόθηκε στη δημοσιότητα από την Amazon MGM το πρώτο επίσημο trailer της ταινίας «How to Rob a Bank».

Πρόκειται για το νέο αστυνομικό θρίλερ δράσης του μετρ του είδους, Ντέιβιντ Λιτς (David Leitch), ο οποίος επιστρέφει δυναμικά μετά τα επιτυχημένα «Bullet Train» και «The Fall Guy».

Βασισμένο σε σενάριο του Μαρκ Μπιανκούλι (Mark Bianculli), το φιλμ ακολουθεί «μια συμμορία ληστών τραπεζών, η οποία επιλέγει να καταγράφει και να μοιράζεται τη δράση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, η ραγδαία διαδικτυακή τους απήχηση προσελκύει σύντομα την προσοχή των αρχών, βάζοντάς τους στο στόχαστρο ενός έμπειρου πράκτορα του FBI και ενός ευφυούς μηχανικού λογισμικού. Όταν οι διώκτες τους φτάνουν σε απόσταση αναπνοής, η συμμορία αρνείται να οπισθοχωρήσει και ρισκάροντας τα πάντα προετοιμάζει την πιο φιλόδοξη ληστεία της».

Η ταινία διαθέτει ένα λαμπερό καστ, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Νίκολας Χουλτ (Nicholas Hoult), Ζόι Κράβιτς (Zoë Kravitz), Άνα Σαουάι (Anna Sawai), Ρένζι Φελίζ (Rhenzy Feliz) και Κρίστιαν Σλέιτερ (Christian Slater).

Το πρωταγωνιστικό σχήμα συμπληρώνουν οι Πιτ Ντέιβιντσον (Pete Davidson) και Τζον Σι Ράιλι (John C. Reilly), με τον τελευταίο να ενσαρκώνει έναν από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που έχουν αναλάβει την καταδίωξη.

Την παραγωγή συνυπογράφουν οι Λιτς, Μπράιαν Γκρέιζερ (Brian Grazer), Τζεμπ Μπρόντι (Jeb Brody), Άλαν Μάντελμπαουμ (Allan Mandelbaum) και η σύζυγος του σκηνοθέτη Κέλι ΜαΚόρμικ (Kelly McCormick) ενώ χρέη εκτελεστικών παραγωγών έχουν οι Μπέν Όρμαντ (Ben Ormand) και Μαρκ Μπιανκούλι.

Σύμφωνα με το Ιndiewire, η ταινία «How to Rob a Bank» αναμένεται στους αμερικανικούς κινηματογράφους την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, πριν είναι διάθεσιμη στο Prime Video αργότερα φέτος.

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