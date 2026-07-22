Ο V8 κινητήρας του Ford Hypercar παίρνει για πρώτη φορά μπροστά (photos)

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Το πρόγραμμα της Ford Racing για την είσοδό της στην κορυφαία κατηγορία Hypercar του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) περνά σε μία από τις σημαντικότερες φάσεις του.

Ο νέος ατμοσφαιρικός V8 Coyote των 5,4 λίτρων πήρε για πρώτη φορά μπροστά ενσωματωμένος στο πρωτότυπο αγωνιστικό, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός κρίσιμου σταδίου εξέλιξης και ανοίγοντας τον δρόμο για τις πρώτες δοκιμές στην πίστα τον επόμενο μήνα. Το πρωτότυπο Ford Hypercar βασίζεται σε ένα πλαίσιο που εξελίχθηκε σε συνεργασία με την ORECA και τροφοδοτείται από έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα που σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από την Ford στις εγκαταστάσεις της στο Michigan. Ο κινητήρας αυτός αποτελεί τον άμεσο συνδετικό κρίκο με τα μοντέλα παραγωγής υψηλών επιδόσεων της Ford, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ταχύτερη μεταφορά τεχνογνωσίας από τους αγώνες στα αυτοκίνητα δρόμου.

Η Ford έχει μπροστά της ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δοκιμών μέχρι και τα τέλη της χρονιάς. Με βάση τον υφιστάμενο προγραμματισμό της Ford Racing, οι πρώτες δοκιμές στην πίστα ξεκινούν τον επόμενο μήνα και θα επικεντρωθούν στους τομείς της απόδοσης και της αξιοπιστίας, καθώς και στη βέλτιστη ενσωμάτωση του υβριδικού συστήματος και στην αεροδυναμική απόδοση του πρωτοτύπου σε συνθήκες που προσομοιώνουν τις απαιτήσεις του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) και του 24ωρου αγώνα του Le Mans.

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