Χρηστίδου για Λιάγκα: «Είναι ένοχη απόλαυσή μου να παρακολουθώ τα beef του»

Την ένοχη απόλαυσή της, που δεν είναι άλλη από το να παρακολουθεί τα beef του Γιώργου Λιάγκα, αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου στην εκπομπή της.

Σχολιάζοντας την κόντρα του Γιώργου Λιάγκα με τον Λάκη Λαζόπουλο, η παρουσιάστρια του Mega ανέφερε: «Δεν είναι καινούριο το beef Λιάγκα – Λαζόπουλου, είναι πολύ παλιό. Εγώ αυτό που διαπιστώνω σαν διαφορά, γιατί παρακολούθω όλα τα beef του Γιώργου Λιάγκα, είναι η ένοχη απόλαυσή μου. Αυτό που έχω καταλάβει και υπογραμμίζω, σαν διαφορά, γιατί δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει ότι “κι εσύ Λάκη από την εκπομπή σου θα ασκήσεις κριτική κι εγώ το ίδιο κάνω” κλπ. Η διαφορά που εγώ υπογραμμίζω είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι που ασκούν κριτική, δέχονται την κριτική».

»Ο Γιώργος δεν θέλει να λέμε για τον Γιώργο, θέλει να λέει μόνο εκείνος. Οπότε όποιος ασκήσει κριτική σε εκείνον το παίρνει προσωπικά, ενώ ο Λάκης δεν το κάνει αυτό. Κάνει σάτιρα, δεν είναι το ίδιο, δεν κάνουν την ίδια δουλειά για να το βάλουμε στη ζυγαριά. Για εμένα αυτή είναι η διαφορά, επειδή κάνει μόνος του τη σύγκριση», πρόσθεσε χαρακτηριστικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

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