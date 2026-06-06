Μιχάλης Κουινέλης: «Δούλευα σε γραφείο τελετών – Έκλαιγα τόσο που νόμιζαν ότι είμαι το παιδί του αποθανόντος» (Video)

Για τις δουλειές, που έκανε στα νεανικά του χρόνια προκειμένου να βρει χρήματα και να πραγματοποιήσει το όνειρό του για τη μουσική, μίλησε ο Μιχάλης Κουινέλης «Στην αγκαλιά του Φάνη».

Ο frontman των Stavento αποκάλυψε στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου πριν ασχοληθεί αποκλειστικά με τη μουσική, εργάστηκε σε διάφορους απαιτητικούς τομείς, όπως οικοδομές, διανομές πετρελαίου και μεταφορές ποτών. Ανάμεσα στις άλλες δουλειές που έκανε εργάστηκε και σε γραφείο τελετών, δουλειά την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα δύσκολη σε ψυχολογικό επίπεδο.

Βασικό του καθήκον ήταν η μεταφορά ανθρώπων που είχαν φύγει από τη ζωή από τα σπίτια τους προς το ψυγείο.

«Πήγαινα και έπαιρνα τους ανθρώπους που “έφευγαν” από το σπίτι στο ψυγείο. Στο επόμενο στάδιο δεν με άφηναν να πάω, γιατί νόμιζα ότι ήμουν συγγενής του θύματος. Έκλαιγα πιο πολύ από τους συγγενείς και κάποια στιγμή το αφεντικό με έδιωξε από εκεί και έκατσα backstage. Έκλαιγα γοερά κιόλας. Νόμιζαν ότι είμαι χαμένο παιδί του αποθανόντος», περιέγραψε.

Παρά τις δυσκολίες, ο καλλιτέχνης τόνισε ότι όλες αυτές οι εμπειρίες αποτέλεσαν μέρος της πορείας του προς την εκπλήρωση των στόχων του.

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